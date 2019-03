Stiri pe aceeasi tema

- Baietelul de 2 ani dintr-un sat de langa Aiud care a cazut marti intr-o fantana si care a fost scos afara in stop cardio-respirator, precum si in stare de hipotermie, respira singur si are activitate cardiaca, dupa efectuarea manevrelor de resuscitare de catre doua echipaje SMURD. Potrivit…

- Un copil de doi ani din judetul Alba a cazut, marti, intr-o fantana adanca de aproximativ opt metri, salvatorii reusind sa il aduca la suprafata. Micutul era inconstient si a fost resuscitat timp de o jumatate de ora, urmand sa fie preluat de la Aiud de un elicopter, pentru a fi dus la spital la…

- Incidentul a avut loc, marți, in localitatea Livezile din județul Alba. Un copil de doi ani se afla in stare grava dupa ce a cazut intr-o fantana cu o adancime de aproximativ 8 metri. Pana la ajungerea echipajelor de pompieri, un localnic a intrat in fantana in incercarea de a-l salva pe micuț. La…

