- Patru persoane au murit in Yorba Linda, la sud de Los Angeles, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit peste o casa. Pilotul și trei persoane care se aflau in locuința din California au murit pe loc,...

- Incident neplacut in noaptea de Revelion la Moscova, unde un pod din lemn a cedat sub greutatea a sute de oameni adunati sa urmareasca focurile de artificii.Mai multe persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Incident neplacut la concertul susținut de Iggy Azalea la Rio de janeiro. Una dintre dansatoarele ei s-a prabușit pe scena, insa artoista a contunuat sa cante. Artista australiana Iggy Azalea a susținut un concert pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro, Brazilia. In timpul unei melodii, una dintre…

- Incident șocant, in Ajun de Craciun, la Biserica „Maica Precista”, din Pitesti. Un preot a fost gasit mort in altar, luni dimineața. Alarma a fost data de o femeie care vinde lumanari la acest lacaș de cult. Ea a anunțat un alt preot care a sunat la 112. La fața locului a intervenit Ambulanța, insa…

- Avionul de tip Su-27 s-a prabușit, sambata, pe cand executa manevre de aterizare, in timpul unui zbor de antrenament. Pilotul avionului a murit in incident. ”Avionul Su-27 s-a prabusit in regiunea Jitomir”, in zona centru-nord a Ucrainei, in timpul manevrelor de aterizare, la ora 13:00 GMT, a scris…

- Tragedie in cartierul Ferentari din Bucuresti. Un adolescent in varsta de 15 ani a murit dupa ce a cazut de pe terasa blocului cu 4 etaje in care locuia. Incident socant, azi noapte, in cartierul...

- O tragedie s a produs in Mexic, scrie Romania TV. Un avion s a prabusit foarte aproape de o zona rezidentiala. Din pacate, cei doi pasageri nu au supravietuit impactului. Autoritatile din Zaragoza au deschis o ancheta pentru a afla cauzele prabusirii, primele indicii conducand la ideea ca lipsa de experienta…

- Tragedie in cel mai mare oras al Turciei. Trei soldati turci au murit si unul a fost ranit, in aceasta dimineata, din cauza prabusirii unui elicopter militar chiar in centrul metropolei turce, informeaza...