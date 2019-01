Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Tomisului a oficiat, sambata dimineata, slujba de Sfintire Mare a apei, slujba identica cu cea oficiata in ziua de Boboteaza. Apa sfintita cu acest prilej va fi apoi imbuteliata in 200.000 de sticle ce vor fi oferite credinciosilor constanteni de Boboteaza. In momentul cand s-a urcat pe…

- Inalt Preasfințitul (IPS) Teodosie s-a impiedicat, sambata, in timp ce urca scara de pe o cisterna cu agheasma. Apa sfințita a fost ulterior sfințita și imbuteliata in 200.000 de sticle. In timpul slujbei de sfințire a apei, IPS Teodosie s-a impiedicat pe scari și a fost cat pe ce sa cada de pe cisterna.…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a sfintit, sambata, apa care va imbuteliata si impartita credinciosilor dupa slujba de Boboteaza, iar la un moment ,cand s-a urcat pe una dintre cisternele cu apa, a fost la un pas sa cada, el tinandu-se de balustrada, dupa ce s-a dezechilibrat cand a urcat…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a fost la un pas sa cada, sambata, de pe o cisterna inalta de trei metri, unde urcase pentru a pregati sfintirea apei cu care urmeaza sa fie imbuteliate cele 200.000 de sticle cu agheasma.

- Botezul Domnului sau Boboteaza, așa cum e cunoscuta in popor, este considerata una dintre cele mai importante sarbatori creștine de peste an, cand apele sunt sfintite pentru a-i feri de boli pe credincioși tot timpul anului. In așteptarea acestei mari sarbatori, in toate bisericile din țara se pregatesc…

- Un barbat de 40 de ani a murit luni dimineata, in Ajun de Craciun, in apropiere de localitatea Margina. Barbatul din judetul Hunedoara a intrat pe contrasens si a parasit drumul oprindu-se pe camp. Cativa martori care au vazut ce s-a intamplat au sunat la 112 iar o ambulanta de la Faget a ajuns imediat…

- Trei persoane au fost ucise in prabusirea unei parti dintr-un imobil de locuinte dupa o explozie provocata de gaze luni in orasul Magnitogorsk din sudul Rusiei. Zece persoane au fost salvate de sub daramaturile cladirii prabusite in aceasta localitate situata in sudul Uralilor, in timp ce 16 au fost…

- Sportiva Simona Halep va primi, marți, distincția eparhiala a Arhiepiscopiei Tomisului pentru mireni, „Crucea Sf. Andrei (a Dobrogei), din partea IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Potrivit unui comunicat al Arhiepiscopiei Tomisului, Simona Halep primește distincția la Catedrala Arhiepiscopala „Sf.…