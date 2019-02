Stiri pe aceeasi tema

- Liderul opozitiei din Venezuela, Juan Guaido, ar putea fi arestat daca se intoarce in tara sa dupa vizita efectuata in Columbia, a sugerat presedintele Nicolas Maduro intr-un interviu publicat marti, relateaza dpa. ''Nu poate sa vina si sa plece. El va trebui sa infrunte justitia si aceasta…

- Președintele de la Caracas, Nicolas Maduro, a sugerat ca liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, ar putea fi arestat în momentul întoarcerii din vizita în Columbia, informeaza agenția de știri DPA, citata de Mediafax."Nu poate ca pur și simplu sa vina și sa plece.…

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, a acuzat Washingtonul ca încearca sa monteze o criza pentru a provoca un razboi în America de Sud, potrivit unui interviu difuzat luni de canalul american ABC, transmite AFP, potrivit Agerpres. "Încearca sa monteze…

- "Incearca sa monteze o criza cu scopul de a justifica escaladarea politica si o interventie militara in Venezuela pentru a provoca un razboi in America de Sud", a declarat liderul socialist, citat in engleza de ABC, in urma unui interviu realizat in spaniola. In legatura cu reuniunea Grupului…

- Alti 11 militari venezueleni au traversat frontiera spre Columbia in ultimele 24 de ore, au anuntat luni serviciile pentru migratie columbiene, ridicand la 167 numarul dezertorilor din aceasta tara, relateaza AFP.Cel putin cinci soldati, dintre care unul imbracat in civil, au traversat…

- Opozantul venezuelean Juan Guaido a ajuns duminica seara la Bogota pentru a pleda in favoarea intensificarii presiunii internationale asupra regimului presedintelui Nicolas Maduro, dupa blocarea la frontiere a ajutorului umanitar destinat venezuelenilor, relateaza AFP. Presedinte autoproclamat…

- Presedinte autoproclamat al Venezuelei, recunoscut de catre circa cincizeci de tari, Guaido va participa in capitala columbiana la o reuniune a Grupului de la Lima, format din 14 natiuni ale continentului, in majoritate ostile lui Nicolas Maduro, la putere din 2013 si ai carui adversari considera…

- Presedintele parlamentului este suspectat ca "a primit bani proveniti de la instante internationale si nationale fara nici un fel de justificare", a declarat Elvis Amoroso, presedintele Biroului de control financiar care se ocupa de ancheta. Liderul opozitiei este de asemenea suspectat ca…