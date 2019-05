Stiri pe aceeasi tema

- Membrii echipajului și pasagerii spun ca Sukhoi Superjet-100 a fost lovit de un fulger in timp ce era in aer și ca acest lucru a dus la intreruperea comunicațiilor cu solul. In primul rand, acest fenomen meteo nu ar fi trebuit sa afecteze aeronava, ba chiar mai mult, tragedia ar fi putut sa…

- O fetița de șapte luni a fost in pericol de moarte din cauza unui produs pentru calmarea durerilor dentare pe care i l-a aplicat mama sa, la recomandarea medicului. Incidentul a avut loc in Noua Zeelanda.

- Incident socant in satul Baleni, Galati. Un bebelus se afla in stare grava, dupa ce mama lui l-a aruncat intr-o latrina, scrie spynews.ro.Totul s-a intamplat dumunica. Nou-nascutul ar fi fost aruncat in toaleta din curte de mama lui, in varsta de 33 de ani.

- Masacru pe campurile din judetul Arad, din cauza agricultorilor care au imprastiat substante toxice la intamplare. Zeci de caprioare si cerbi au fost gasite moarte in ultimele zile. Totul s-a intamplat, in ultimele zile, pe fondurile de vanatoare din localitatile Peregu Mic si Pecica. Alexandru Must,…

- Fostul premier Mihai Tudose a vorbit, la Adevarul Live, despre relatia tensionata cu Liviu Dragnea, dar si despre viitorul sau politic in Pro Romania. I-a cerut Liviu Dragnea sa adopte ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea? Cine-i poate lua locul lui Dragnea in fruntea PSD? E posibila o…

- Un sofer din Baia Mare a fost azi la un pas de moarte din cauza unui TIR-ist inconstient. O bucata de gheata de pe masina de mare tonaj s-a desprins in depasire si efectiv a patruns prin parbrizul unei alte masini aflate in trafic. Soferul care a evitat “la mustata” un eveniment tragic il cauta acum…