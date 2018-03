La un pas de dezastru. Pistele Aeroportului Otopeni, pline de gropi

Stiri pe aceeasi tema

- ”Schimbam roțile avioanelor halucinant de des”, a spus directorul general al Tarom, Werner Wollf. Seful Tarom spune ca anvelopele avioanelor sunt schimbate aproape zilnic. Conducerea Aeroportului transmite ca s-au facut reparatii, insa pistele sunt totuși pline de gropi. "In Otopeni este nevoie…

- Luna martie a adus fenomene rare si o vreme la extreme. Si asa pare sa se si incheie. Dupa nameti si viscol, caldura topeste rapid zapada si sapa adanc in asfalt. Gropi uriase sunt ascunse sub balti in marile orase. In timp ce in satele in care apa a miscat la propriu pamantul, casele au inceput sa…

- Decizie surpriza din partea companiei Schweighofer, care detine in Romania trei fabrici de cherestea si doua fabrici de panouri din lemn. Conducerea grupului a decis sa vanda compania subsidiara precum si divizia de management forestier, care detine peste 14.000 de hectare de padure in sapte judete.

- Aeroportul International Henri Coanda are nevoie de investitii masive in caile de rulare, intrucat gropile care sunt in pista taie rotile avioanelor pe care le schimbam intr-un mod halucinant, fapt care...

- Potrivit sursei citate, acest lucru se va putea realiza in urma unui proiect de reorganizare a CNAIR, aprobat in Consiliul de Administratie al companiei de drumuri."Am facut un proiect de reorganizare a CNAIR. Am aprobat chiar in cursul saptamanii trecute in Consiliul de Administratie un…

- Inca de la orele diminetii de marti, pe Aeroportul Otopeni se inregistreaza o serie de intarzieri ale avioanelor, atat la decolare, cat si la aterizare. Intarzieri sunt anuntate si pentru orele pranzului si dupa-amiezii. La sosiri sunt anuntate urmatoarele intarzieri: - Tarom, de…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca Liviu Dragnea este omul unui grup de interese Israel-Ungaria si probabil Rusia, care il finanteaza - inclusiv consultantii, vizitele externe - si care va primi tot gazul din Marea Neagra, Hidroelectrica, Aeroportul Otopeni, Transgaz. „Dragnea acum e prins…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a afirmat miercuri seara, intr-un interviu acordat jurnalistului Ion Cristoiu, ca ceea ce l-a determinat sa fuga a fost tocmai atitudinea celor de la petrecerea de la SRI, din seara plecarii sale, el sustinand ca toti stiau ca va fi arestat si ca “a fost o senzatie foarte…

- Ei spera sa fie semnat de toti consilierii, deoarece considera ei ca este un moment prielnic pentru unire. Mai jos redam postarea integrala de pe contul de Facebook a lui Marian Uscatu, politician in cadrul PMP Iasi. "Astazi, 14 martie, alaturi de colegii mei din conducerea Partidul Miscarea Populara…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite, a decis sa faca o nominalizare surpriza pentru funcția de director al Agenției Centrale de Informații. Potrivit postarii sale de pe Twitter, actualul director al CIA, Mike Pompeo, va prelua atribuțiile de Secretar de Stat, dupa demiterea lui Rex Tillerson.…

- Președintele PSD Botoșani, senatorul Doina-Elena Federovici, a anunțat astazi , printr-un comunicat de presa, ca, in urma organizarii Congresului Extraordinar al PSD din 10 martie, s-a demonstrat inca o data ca PSD este cel mai serios partid din Romania, care urmarește interesele cetațeanului pe baza…

- Gheorghe Damian, primarul din Ciugud, comuna din Romania care a atras cele mai multe fonduri europene, a fost exclus din PSD, decizia fiind validata recent de conducerea centrala a partidului dupa ce o propunere in acest sens a fost inaintata in urma cu un an de catre organizatia judeteana din Alba.…

- Cursa WizzAir Bucuresti - Malmo, care ar fi trebuit sa decoleze vineri seara de pe Aeroportul Otopeni, a plecat cu o intarziere de peste 24 de ore spre aeroportul din Suedia, unde alti pasageri romanii asteapta de mai bine de o zi sa se poata intoarce in tara. Pasagerii aflati in Romania au…

- Ambasadorul Statelor Unite in Romania, Hans Klemm, a exprimat sambata deplina incredere in DNA si in Laura Codruta Kovesi, afirmand ca procurorii romani si americani „s-au bucurat de o colaborare foarte, foarte buna”. „Noi avem o incredere deplina in, de exemplu, Directia Nationala Anticoruptie si in…

- Procesul fostei conduceri a Partidului Comunist i-a țintuit pe romani in fața televizoarele la inceputul anilor ’90. Deși procesele au nascut pasiuni și dezbateri aprinse, romanii fiind atunci in situația de a dori pedepse cat mai grele, o data cu trecerea timpului lucrurile au inceput sa fie analizate…

- Directorul unei școli din Londra a introdus o noua regula care stipuleaza ca elevii nu au voie sa atinga zapada. „Problema e ca e suficient ca un singur elev sa arunce un bulgare cu gheata sau pietre ascunse in el si sa-i scoata ochiul altuia si atunci toata lumea isi va schimba opinia.…

- Presedintele Comisie parlamentare de control al SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marti, dupa audierea fostului sef al Serviciului, George Maior, ca acesta a confirmat faptul ca mai multe persoane din conducerea unitatilor de forta din Romania, de la unitati de parchet, unitati de politie,…

- Premierul Viorica Dancila a spus ca ministrul Tranporturilor va raspunde cu funcția daca nu va realiza 60 de kilometri de autostrada. ”Am avut mai multe întâlniri cu ministrul Transporturilor. Vrem sa vedem un plan pâna pe 10-11 martie, un plan…

- Premierul Viorica Dancila promite ca in acest an vor fi realizati 60 de kilometri de autostrada si spune ca daca nu se va intampla acest lucru ministrul Transporturilor va raspunde cu functia. De asemenea, ea a sustinut ca pana la sfarsitul anului 2020 Guvernul va realiza cei 350 de kilometri de…

- Dancila, semnal de susținere pentru Dragnea: Intotdeauna presedintele partidului a candidat pentru presedintia Romaniei, a spus premierul, intr-o emisiune la Romania TV. Aceasta spune ca este nevoie de o dezbatere in interiorul partidului, privind alegerile de la sfarșitul lui 2019, dar precizeaza ca…

- "Ne propunem ca in acest an sa finalizam 60 de km de autostrada, iar pana in 2020 sa avem finalizati 350 km de autostrada. De asemenea, avem in vedere sa innoim flota TAROM, astfel ca vom cumpara 27 de aeronave noi. Din pacate, au fost intarzieri mari la Magistrala 5 de metrou, Drumul Taberei,…

- Premierul Dancila confirma eșecul construcției metroului spre Otopeni cu fonduri europene: Exista riscul sa se trimita toata documentația inapoi, a spus șefa Executivului, intr-un interviu pentru Antena 3. Viorica Dancila a precizat ca saptamana viitoare, ministrul Fondurilor Europene dar și ministrul…

- Recomandarile GRECO referitoare la modificarea legilor justiției. Delegația Grupului Statelor impotriva Corupției (GRECO), organismul anticorupție al Consilului Europei (CoE), a subliniat ca persoanele responsabile cu investigarea, judecarea și emiterea de verdicte privind faptele de corupție trebuie…

- Premierul Viorica Dancila a fost la Bruxelles, acolo unde a avut mai multe intalniri cu sefii Uniunii Europene. Fost europarlamentar, Dancila a dezvaluit ce a vorbit la aceste intalniri. Prim-ministrul spune ca a avut parte de intalniri emotionante, dar a atras atentia ca Romania are si probleme…

- "Sub conducerea mea nu vor fi taxe si impozite noi si nici nu vor creste actualele taxe", a declarat Orlando Teodorovici la scurt timp dupa preluarea mandatului de ministru de Finante. Intr-o declaratie facuta vineri, 16 februarie, ministrul de Finante anunta ca a pus gand rau PFA-urilor. Teodorovici…

- Compania de stat Tarom a inceput procedura privind inchirierea in regim de „dry lease” (fara echipaj n-red.) a unui numar de maximum patru aeronave de tip Airbus 320 sau Boeing 737, conform unui anunt al operatorului aerian. Aeronavele trebuie sa aiba un numar de 160-190 de locuri, sa…

- Conducerea PSD, reunita aseara in sedinta Comitetului Executiv (CEx), a votat in unanimitate rezolutia privind excluderea din partid a primarului Mihai Chirica. Alaturi de edil, au fost dati afara din PSD fostul deputat Sorin Iacoban si Gabriel Harabagiu. Pentru ultimul, decizia de excludere echivaleaza…

- Ciocolata nu e doar un desert. Face minuni pentru frumuseste. Vezi tratamente de facut acasa Pline de antioxidanți și substanțe nutritive, maștile cu ciocolata sunt un adevarat rasfaț pentru pielea ta. Curatare în profunzime Pentru un ten mai curat si mai „proaspat", poti face…

- "Eu nu vreau plecat pe nimeni" Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus ca nu doreste ca Laura Codruta Kovesi sa plece de la conducerea DNA. "Eu nu vreau plecat pe nimeni, fiecare sa plece când îi vine sorocul si aici nu se pune problema sa plece cineva sau altcineva.…

- Politistii de frontiera si inspectorii vamali din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Henri Coanda – Otopeni au depistat un cetatean elvetian care intentiona sa introduca in Romania 51,20 grame canabis, in bagajul personal.

- Strazile din Balti nu mai scapa de gunoi, iar zapada topita le da si mai mari batai de cap locuitorilor. Acestia spun ca in ultimele zile, orasul s-a transformat intr-o adevarata mocirla.

- ”Anul 2018, Romania, Timisoara, Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes!!! Nu mai am cuvinte sa comentez….cred ca imaginile spun totul…. Spun doar ca mai trebuie sa mergeti la multe concerte, cu spectacole ale marilor artisti, pentru a aduce spitalul la niste conditii putin mai ridicate decat cele…

- Florin Mergea si Horia Tecau au invins, duminica, perechea luxemburgheza Raphael Calzi/Robi Tholl, scor 6-0, 6-1, in meciul de dublu al confruntarii din primul tur al Grupei a II-a, Zona Europa/Africa din Cupa Davis, iar Romania conduce Luxemburg cu scorul de 2-1.

- România preia miercuri, pentru un an, presedintia Comisiei pentru Consolidarea Pacii din cadrul ONU (PBC - Peacebuilding Commission), informeaza Ministerul Afacerilor Externe, într-un comunicat transmis de AGERPRES Conducerea comisiei va fi asigurata, potrivit regulilor de procedura,…

- Simona Halep a ajuns, luni pe Aeroportul Otopeni, unde a fost întâmpinata de aplauzele unor susținatori. Întrebata ce va face acum, dupa Australian Open, Simona a spus: „Odihna pentru ca sunt epizata și trebuie sa fac niște teste pentru problemele pe care le am”.…

- Simona Halep revine azi in tara din postura de finalista la Australian Open 2018. Romanca n-a luat trofeul, insa le-a cucerit inimile celor care i-au urmarit parcursul in ultimele doua saptamani. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania transmite live de pe Aeroportul Otopeni, unde sportiva este asteptata…

- Se schimba structura Guvernului: Vor fi patru vicepremieri: Paul Stanescu, Grațiela Gavrilescu, Viorel Ștefan și Ana Birchall. Rovana Plumb va fi cel mai probabil la Fonduri Europene, ministerul delegat condus in Guvernul Tudose de Marius Nica. Marius Nica , unul dintre susținatorii fostului premier…

- Tineretul National Liberal: La 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane, Romania s-a indepartat de la principiile si idealurile fondatorilor. Transmitem coalitiei majoritare ca nimeni nu este mai presus de tara si de legile sale La 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane, Tineretul National…

- La 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane, Tineretul National Liberal a adoptat o rezolutie care atrage atentia asupra faptului ca Romania s-a indepartat de la principiile si idealurile fondatorilor sai, iar conducerea tarii este mai degraba preocupata de propria soarta, nu de viitorul Romaniei.…

- In plin protest in capitala Romaniei, miliardarul filantrop George Soros lanseaza o previziune la adresa Uniunii Europene. Soros este de parere ca Uniunea Europeana se afla in pragul destramarii. Intr-o declaratie acordata celor de la Financial Times, afaceristul a apreciat ca problemele cu care se…

- Violeta Stoica Europarlamentarul Laurențiu Rebega, vicepreședinte al Grupului Europa Națiunilor și Libertații, prahovean la origine, se arata revoltat de modul in care Comisia Europeana privește problema migranților care incearca sa intre in Uniunea Europeana prin Marea Neagra. De altfel, deși problema…

- Conducerea largita a PSD a discutat aseara daca ii retrage sprijinul politic premierului Mihai Tudose. Pana la ora inchiderii ediției, social-democrații nu luasera o decizie, parerile fiind imparțite. Surse din partid au dezvaluit EVZ ca in timpul ședinței cel puțin trei lideri PSD au propus ca premierul…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana de pe plan local, a transportat anul trecut 6,8 milioane de pasageri in și dinspre Romania, mai mult decat Tarom și Blue Air la un loc. Pentru anul acesta are programata o capacitate de 8,8 milioane de locuri. Factorul de incarcare al avioanelor depașește 90%,…

- Ponta susține ca ca trebuie construita in afara ”o soluție de ieșire din criza”, ”daca din interiorul Partidului Social Democrat nimeni nu are curaj si putere”. ''Am intrat in PSD-ul condus de Adrian Nastase si in Guvernul care a dus Romania in NATO si in UE. Am condus PSD-ul si Guvernul care…

- "Am intrat in PSD -ul condus de Adrian Nastase și in Guvernul care a dus Romania in NATO și in Uniunea Europeana / am condus PSD -ul și Guvernul care in 2012-2015 a scos Romania din dezastrul economic și social al "epocii Basescu"! Acum ma uit cu mare tristețe la un PSD condus de traseisti impostori…

- Dan Gheorghiu este nominalizarea facuta de Romania pentru un post in conducerea ACER (Agentia Europeana de Cooperare a autoritatilor de reglementare in Energie), dupa cum au declarat surse din ANRE pentru ECONOMICA.NET.Citeste si: ULTIMA ORA - Magistratii au decis SOARTA lui Radu Mazare: Fostul…

- Unul dintre cei mai longevivi CEO din Romania, Mariana Gheorghe, directorul general al OMV Petrom, a anunțat ca pleaca de la conducerea companiei. Compania a transmis, printr-un comunicat, ca cea care ii va lua locul este Christina Verchere.

- 80 de pasageri au ramas blocati pe Aeroportul din Amsterdam. Cursa TAROM cu care ar fi trebuit sa ajunga acasa a fost anulata, din cauza unor defectiuni. Avionul trebuia sa decoleze la ora 20, ora locala. Pasagerii au fost anuntati ca, din cauza unei defectiuni, cursa a fost a anulata. Oamenii s-au…

- Ministerul Transporturilor a aprobat si transmis la Comisia Europeana cererea de finantare pentru Magistrala 6 de metrou 1 Mai - Otopeni, cu o valoare totala a proiectului de circa 1,392 miliarde de euro. "Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a…