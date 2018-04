Stiri pe aceeasi tema

- Aceste imagini au fost surprinse marți, 27 martie, la Aeroportul Otopeni. Numeni pare sa nu ia nici o masura, deși faptul ca pistele sunt pline de gropi a fost semnalat de mai bine de o saptamana. ”Schimbam roțile avioanelor halucinant de des”, a spus directorul general al Tarom, Werner Wollf. Conform…

- ”Banca Comerciala Romana (BCR) opreste in noaptea de vineri spre sambata, intre orele 23:00 - 5:00, sistemele informatice care gestioneaza serviciile de Internet si Mobile Banking – Click 24 Banking, respectiv Touch 24 Banking. Vor fi afectate, de asemenea, si aparatele multifunctionale si ghiseele…

- Pline de gropi si cu trotuare dezastruoase. Asa arata majoritatea strazilor din orasul Balti. Situatia devine si mai deplorabila atunci cand ploua, iar craterele de pe drumuri se transforma in lacuri.

- BOALA X. Ultima decizie, cea din luna februarie, cand oficialii Organizatiei Mondiale a Sanatatii au convocat un comitet de urgenta la Geneva, a starnit curiozitatea mass mediei și a oamenilor. Iar informațiile care s-au scurs din spatele ușilor inchise au creat panica la nivel global.

- Spotify in Romania costa 4,99 euro pe luna, varianta premium. Cine plateste aceasta suma va primi in schimb cateva funcții bune, cum ar fi acces la muzica la cerere fara reclame, conținut la 320 kbps sau posibilitatea de a descarca melodii pentru ascultare offline.Pe de alta parte, poate…

- „Indicele net de utilizare a locurilor de cazare in hoteluri a avansat cu 60 de puncte procentuale, pana la 39,4-, fata de un nivel de 29,9- in 2010. Unitatile de cazare din Romania au primit in 2017 peste 12 milioane de turisti, dintre care 2,75 milioane (23-) reprezinta turistii straini. In ceea ce…

- Executia bugetara pentru luna ianuarie arata "efectele nefaste ale balbelor coalitiei PSD-ALDE" din domeniul fiscal asupra veniturilor, potrivit unei analize publicate pe site-ul Platformei Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos. "Executia bugetara pentru luna ianuarie 2018 arata…

- O filmare postata, joi, pe pagina de Facebook "Craiova Cetatea Banilor Las Vegas-ul Romaniei", surprinde doi muncitori urcați intr-o nacela, care inspecteaza acoperișul stadionului de 55 de milioane de euro al Craiovei. Imaginea in detaliu arata insa cum acoperișul a crapat pe o porțiune…

- Consiliul Județean Cluj a inițiat, in baza analizei de specialitate și a fundamentarii realizate de Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat, demersurile pentru scoaterea la licitație a serviciilor de realizare a studiilor geotehnice, expertizelor tehnice, documentații de avizare a lucrarilor…

- ING Bank a inregistrat anul trecut venituri totale de 1,43 miliarde lei, in crestere cu 9%, si un profit net de 493 milioane lei, pe fondul cresterii portofoliului de clienti activi, care a ajuns la 1,14 milioane de persoane, din care 830.000 de clienti activi pe Home’Bank. In 2017, ING…

- Oltchim ii vinde lui Dynamic Selling Group, cu 2,6 milioane de euro, divizia Materiale de Constructii Ramplast, potrivit unui anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). „Societatea informeaza actionarii si pe cei ...

- Giani a facut valuri marti seara, in primul episod Las Fierbinti din sezonul 13, cand a aparut la volanul unui autoturism, desi nu are permis de conducere. Cu muzica data tare, Giani le-a povestit prietenilor lui ca masina a gasit-o: ”Cand e sa fie, este! Ma duceam la Dridu si pe drum au aparut trei…

- Ingroparea cablurilor aeriene, operatiune care se va face in premiera la Buzau odata cu reabilitarea portiunii din strada Unirii-Sud cuprinsa intre intersectia cu Bulevardul Maresal Averescu si noul Kaufland, este o obligatie statuata printr-o hotarare de guvern emisa in urma cu sapte ani, a anuntat…

- Caroline Wozniacki a câstigat finala Australian Open în fata Simonei Halep si a încasat un cec de aproximativ 2,5 milioane de dolari americani din partea organizatorilor pentru aceasta performanta.

- Elevii din invatamantul preuniversitar vor beneficia de tarif redus la transportul local cu minimum 50% si la manifestari culturale cu cel putin 75% (acces la muzee, concerte, spectacole de teatru, opera film etc.), potrivit unui proiect de lege adoptat luni de Senat.Citește și: NEAȘTEPTAT!…

- Milioane de turiști din intreaga lume sunt atrași de pitorescul insulelor și orașelor in culorile curcubeului din Italia. Semnificația acestor cuvinte o poți ințelege doar daca te hotaraști sa vizitezi aceste locuri minunate, unde strazile sunt liniștite și casele pline de culoare, iar localnicii veseli…

- Investitii la aeroportul Cluj: doua noi porti de imbarcare si un nou terminal Directorul aeroportului Cluj, David Ciceo, a vorbit joi, intr-o conferinta de presa, despre cateva dintre proiectele de investitii ale institutiei. David Ciceo a raspuns unei întrebari venite din partea presei,…

- NEWS ALERT Bugetul aeroportului, avizat de plenul CJ Cluj. Au fost reduse cheltuielile cu serviciile juridice, deplasari si publicitate Deliberativul Consiliului Judetean Cluj a aprobat in sedinta de luni si bugetul aeroportului international Avram Iancu Cluj, regie aflata in proprietatea judetului.…

- Consilierii judeteni au considerat ca Aeroportul Cluj cheltuie prea multi bani cu serviciile juridice, reclame, marketing si deplasari, motiv pentru care au taiat 487.000 de lei. “Aeroportul si-a propus un profit ambitios cum ar trebui sa aiba toate societatile din subordinea Consiliului…

- Amenajarea unei noi piste la Aeroportul Bacau va costa 195 de milioane de lei, conform proiectului reactualizat. Consiliul Județean spera sa prinda finanțare europeana pentru acest obiectiv, in cadrul POIM 2014-2020. R.A. Aeroportul International... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Celebrul bucatar Jamie Oliver, dator vandut: E pe minus cu 71 de milioane de lire sterline Maestrul bucatar britanic Jamie Oliver a acumulat datorii de 71,5 milioane de lire sterline (80,7 milioane de euro), din care 2,2 milioane de lire sterline sunt salarii restante pentru angajatii din restaurantele…

- Doua milioane de oameni aflati sub varsta de 25 de ani au incetat sa mai foloseasca platforma de socializare in acest an, potrivit firmei de cercetari eMarketer, scrie jurnalul.ro. Citeste si Irina Loghin, pe Facebook: "Nu am murit, nu am fost otravita, nu am luat niciun virus ucigas din SUA"…

- BRD SocGen a atins la finalul anului trecut 1,4 milioane de conturi de Internet & Mobile Banking, in crestere cu 21% fata de 2016. Cat de repede avanseaza platforma MyBRD Mobile in comparatie cu traditionalul online banking pe desktop? Astfel, numarul de conturi MyBRD Mobile a urcat cu…

- Un Boeing 737-800NG (EI-EBA – 9 ani) al companiei Ryanair care a decolat in aceasta seara in jurul orei 21:55 de la București cu destinația Dublin, zbor FR7347, ar fi lovit cu coada pista in timpul procedurii de decolare, potrivit bordingpass.ro. Piloții au luat decizia de a se intoarce…

- Potrivit StirileTVR , vii la serviciu o ora pe an, dar esti platit cu zeci de mii de lei! Pare un job de vis, dar este numai una dintre neregulile descoperite de Corpul de Control al Premierului, la Aeroportul Otopeni. Pistele sunt intr-o stare deplorabila, investitiile lipsesc, iar contractele se semneaza…

- Pasagerii unui avion de linie din Siberia au relatat ca sunt blocati in aparat pe platforma aeroportului, cu usile deschise, in timp ce afara este ger, din cauza sosirii avionului presedintelui Vladimir Putin, relateaza AFP. Pasagerii acestui zbor cu destinatia Moscova au indicat pe retelele…

- Pistele aeroportului Otopeni pun in pericol traficul aerian si au nevoie urgenta de reparatii capitale! Avertismentul este dat de controlorii de trafic aerian, intr-un raport al Corpului de Control al Premierului.

- Consilierii judeteni au aprobat in unanimitate, in sedinta de astazi, indicatorii tehnico-economici si studiul de fezabilitate pentru extinderea terminalului Aeroportului ‘Stefan cel Mare’ Suceava, printr-un proiect in valoare de 17 milioane de lei, banii urmand sa fie asigurati printr-un credit care…

- Judetul Covasna are in vedere alocarea sumei de sase milioane de euro pentru realizarea aeroportului international Brasov-Ghimbav, de care vor beneficia si cetatenii din Covasna, a declarat marti, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Covasna, Sandor Tamas. „Cu Brasovul avem o idee buna si vrem sa…

- Strazile din Balti nu mai scapa de gunoi, iar zapada topita le da si mai mari batai de cap locuitorilor. Acestia spun ca in ultimele zile, orasul s-a transformat intr-o adevarata mocirla.

- Cel mai mare si aglomerat aeroport al Romaniei, Henri Coanda, ramane fara servicii de paza si curatenie dupa ce a decis sa nu continue contractele cu firmele care asigurau aceste servicii pana acum, dar nici nu a cautat la timp altele. Astfel, pana cand situatia va fi remediata, s-a recurs…

- „Listata” pe o platforma online de start-upuri in domeniul inovarii financiare, Bitcoin Romania a fost fondata de un fost jucator de poker profesionist si fratele sau specializat in IT, George si Constantin Rotariu. Pe platforma Bitcoin Romania s-au tranzactionat peste 100 de milioane…

- Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, a anunțat astazi, intr-o conferința de presa, ca demersurile pe care le face pentru continuarea lucrarilor la Aeroportul internațional de la Ghimbav sunt blocate institutional. Eeste vorba despre etapa a III-a – „Executie cale de rulare Alfa,…

- Cresterea masiva a numarului de abonati din ultimul trimestru a antrenat o crestere a pretului actiunilor Netflix care au dus valoarea de piata a companiei la peste 100 de miliarde de dolari. Ultimul trimestru din 2017 a fost şi cel mai bun pentru Netflix, compania americană atrăgând…

- Platforma bancara digitala George, dezvoltata de start-up-ul fintech al Erste Group Bank, care inregistreaza aproximativ 1,5 milioane de utilizatori in Austria, reprezentand peste o tremie din totalul utilizatorilor de banking online pe piata austriaca, se va extinde catre toti cei 16 milioane de…

- "Astazi (luni, n.r.) am avut o noua intalnire de lucru cu BERD. Vreau sa precizez ca aceste intalniri sunt saptamanale. Reprezentantii BERD ne-au dat o veste foarte buna. S-a luat decizia finala la Londra, la BERD, pentru alocarea sumei de aproximativ 300 de milioane de euro pentru completarea aranjamentului…

- Alexandru Baluta spune ca vrea sa ramana la Craiova si sa castige trofee cu oltenii, nefiind interesat de o trecere la FCSB. "Nu vreau sa mai vorbesc despre telenovela transferului la FCSB. Nu ma priveste. Gandul meu este la Craiova. Gigi Becali isi doreste foarte mult sa ma ia si mi-a crescut…

- Barcelona l-a prezentat azi pe fundașul columbian Yerry Mina, venit pentru 12 milioane de euro de la Palmeiras. Pentru acest transfer, spaniolii au platit 12 milioane de euro. Fundașul de 23 de ani a jucat 22 de meciuri și a marcat cinci goluri pentru brazilieni. "Sunt foarte fericit ca sunt aici. Mi-am…

- Romania a incasat peste 315 milioane de euro, in primele trei trimestre din 2017, din exporturile de animale vii in spatiul intra si extracomunitar, in crestere cu aproape 15% fata de perioada similara din 2016, cand incasarile au totalizat aproape ...

- Compania Wizz Air anunța ca, în 2018, numai în România va lansa 17 noi rute de zbor. Anul trecut a fost extrem de profitabil în România și la Cluj. În 2017, compania a avut o creștere de trafic de 28%, iar în 11 ani, de la…

- Consiliul Județean Buzau a imparțit localitatilor aproape 12 milioane de lei, bani pe care șefii unitaților administrative-teritoriale din județ ii pot folosi pentru stingerea unor arierate, dar și pentru proiecte de infrastructura. O alta veste buna este ca pana la sfarșitul lunii, va fi aprobat și…

- Mai multe criptomonede au inregistrat un ritm de crestere ridicat, insa cresterea Vibe in ultimele 24 de ore poate fi considerata fabuloasa, potrivit Fortune. Criptomoneda este construita in jurul industriei muzicale, iar valoarea acesteia a explodat cu 400%, ajungand la valoarea de 2,34…

- Mai multi hoti inarmati au furat marfa de milioane de euro dintr-un magazin de bijuterii aflat in faimosul Hotel Ritz din Paris, scrie BBCNews in pagina electronica. Cinci barbati inarmati cu topoare au spart o fereastra a magazinului din hotel miercuri seara, in jurul orei locale 18:00 (19:00 GMT),…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) a inregistrat in 2017, pe aeroporturile Otopeni si Baneasa Baneasa, un numar record de pasageri: 12,84 milioane, cu 16, 8% mai mult decat in 2016, depasind media europeana, se arata intr-un comunicat transmis marti de companie. Potrivit CNAB,…