- Chiar daca Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a realizat venituri de aproape 220 milioane euro si un profit de circa 50 milioane euro in 2017, pistele si caile de rulare de pe Aeroportul Otopeni sunt pline de gropi.

- Peste 25 de milioane de persoane, adica un numar mai mare decat populatia Australiei, si-au exprimat interesul pentru cele aproximativ 90.000 de locuri de munca scoase la concurs de compania de cai ferate din India, o dovada a provocarilor cu care se confrunta premierul Narendra Modi in a crea mai multe…

- Probleme la zi: Invitat Wolff Werner-Wilhelm, director general TAROM AUDIO: Probleme la zi. Probleme la zi - Realizator: Alexanda Andon - Buna ziua si bun gasit tututor, sunt Alexandra Andon. În ultimii doi ani Compania Nationala de Transport Aviatic TAROM a avut cinci directori…

- Potrivit sursei citate, pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti Baneasa Aurel Vlaicu, traficul aerian se desfasoara in conditii de iarna, conform programului de zbor.

- Pline de gropi si cu trotuare dezastruoase. Asa arata majoritatea strazilor din orasul Balti. Situatia devine si mai deplorabila atunci cand ploua, iar craterele de pe drumuri se transforma in lacuri.

- BOALA X. Ultima decizie, cea din luna februarie, cand oficialii Organizatiei Mondiale a Sanatatii au convocat un comitet de urgenta la Geneva, a starnit curiozitatea mass mediei și a oamenilor. Iar informațiile care s-au scurs din spatele ușilor inchise au creat panica la nivel global.

- „Indicele net de utilizare a locurilor de cazare in hoteluri a avansat cu 60 de puncte procentuale, pana la 39,4-, fata de un nivel de 29,9- in 2010. Unitatile de cazare din Romania au primit in 2017 peste 12 milioane de turisti, dintre care 2,75 milioane (23-) reprezinta turistii straini. In ceea ce…

- La sala Cinema Modern a avut loc miercuri, 7 martie, spectacolul muzical-coregrafic „Azi cant pentru tine, mama!", sustinut de elevi ai Scolii de Arte „Ion Irimescu" Suceava si de Ansamblul Folcloric „Bucovina" ce apartine aceleiasi scoli sucevene. Publicul ...

- Ministrul Transporturilor și ministrul Afacerilor Externe din Ungaria au purtat discuții despre proiectele de infrastructura. Pe ordinea de zi s-a aflat și tema unei linii ferate de mare viteza care sa lege capitalele celor doua țari. Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, s-a intalnit la Summitul…

- Cursa aeriana dinspre TelAviv, care ar fi trebuit sa aterizeze, luni, pe Aeroportul Craiova si sa plece spre Koln a fost anulata din cauza viscolului si ninsorii. Aproximativ 140 de persoane au fost afectate, transmite corespondentul MEDIAFAX. Directorul Aeroportului Craiova, Mircea Dumitru,…

- In urma cu vreo cinci ani, a fost asfaltata porțiunea de cinci kilometri din drumul județean dintre localitațile... The post Gropi uriase pe o sosea din Timis! S-au produs deja doua accidente grave in acest loc appeared first on Renasterea banateana .

- Milioane de turiști din intreaga lume sunt atrași de pitorescul insulelor și orașelor in culorile curcubeului din Italia. Semnificația acestor cuvinte o poți ințelege doar daca te hotaraști sa vizitezi aceste locuri minunate, unde strazile sunt liniștite și casele pline de culoare, iar localnicii veseli…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) isi propune, pentru anul in curs, un rezultat brut de 1,086 milioane de lei, la venituri totale de 6,469 miliarde de lei, potrivit proiectului de buget de venituri si cheltuieli aferent lui 2018, publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor.…

- Portabilitatea numerelor de telefon ofera utilizatorilor libertate deplina de alegere pentru ca permite pastrarea numarului de telefon la schimbarea furnizorului de telefonie. „Numarul utilizatorilor care au beneficiat de libertatea oferita de portabilitate a crescut semnificativ in ultimii…

- Seful Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, Ioan Buda, a vorbit joi despre doua proiecte aflate in desfasurare, cu o valoare a investitiei de peste 18 milioane de euro, unul privind achizitionarea a patru nave, precum si un proiect de construire a Unitatii Nationale de Implementare a…

- „Va dau un exemplu așa, ca timp de cheltuiala care trebuie sa dispara urgent din zona publica. Fiscul știți ca trimite acele plicuri catre contribuabili. Cheltuiala anuala pe aceasta zona este undeva la 10 milioane de euro. Un total nejustificat. Adica putem sa aplicam aici clar o masura care sa…

- „Dintre multele decizii toxice promovate de PSD impotriva romanilor face parte și Ordonanța nr.4/2017, prin care Guvernul supraimpoziteaza contractele part-time, o decizie halucinanta care sfideaza orice logica elementara. Iar pentru ca dezastrul sa fie complet, Guvernul PSD a promovat in tandem și…

- Primaria Bistrița vrea sa inchida gura lumii, cumparand 3.000 de kg de samanța de iarba pentru Partia Cocoș. Conform specialiștilor in domeniu, municipalitatea iși bate joc de banul public, deoarece acest mod de inierbare a partiei e identica cu aruncarea unor semințe pe o alee betonata.

- Aproape cinci milioane de lei vor fi investiti pentru reabilitarea a doua licee importante din municipiul Drobeta-Turnu Severin. Este vorba despre Colegiul National Traian si Colegiul National Gheorghe Titeica.

- Stare de catastrofa naturala in Cape Town din cauza secetei. Autoritațile sud-africane au decretat stare de catastrofa naturala in intreaga țara din cauza secetei istrice care afecteaza de mai multe luni Cape Town, un oraș care ar putea ramane in curand fara aprovizionare cu apa potabila. Decizia, putblicata…

- Clujul e fruntas la alimentarea cu apa potabila. 350 milioane de euro de la UE pentru Compania de Apa Someș Numarul persoanelor care primesc apa de la Compania de Apa Someș s-a dublat in timp ce numarul localitaților deservite a crescut de aproximativ 10 ori. Devenita, în anul 2006, primul…

- Zona de nord a Bucurestiului, unde sunt concentrate mai multe cladiri de birouri si peste 100.000 de corporatisti, are patru gari – Otopeni, Tunari, Baneasa si Pipera -, care ar putea deservi angajatii din imprejurimi. In timp ce corporatistii pierd ore intregi in trafic, garile stau inchise, iar milioane…

- Cu ajutorul banilor europeni, un numar de 18 firme din Regiunea Vest se vor dota cu utilaje si echipamente, dar si cu programe informatice. Societatile care au semnat, luni, contractele activeaza in domeniul construcțiilor, industria prelucratoare (fabricarea de echipamente electrice de iluminat,…

- Autoritațile slobozene vor inființa o societate de transport public privat in valoare de 5 milioane de euro. Investiția va fi finanțata din fonduri europene și presupune achiziționarea a cel puțin 6 autobuze moderne, nepoluante. Decizia autoritaților locale elimina de pe piața firma Nick Touring, firma…

- Aproximativ 100 de persoane protesteaza duminica seara in Piata Victoriei din Capitala, in cadrul evenimentului intitulat “Treziti-va! Salariile scad, inflatia creste!”. De asemenea, au loc proteste si la Sibiu si la Iasi, insa participarea este mult mai redusa. Oamenii scandeaza “PSD – Ciuma Rosie”…

- Duminica vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 8 februarie, Loteria Romana a acordat 12.853 castiguri in valoare totala de 713.827,87 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare…

- Polițiștii de frontiera de la Sectorul Poliției de Frontiera Socol, din județul Caraș-Severin, au avut parte de o adevarata surpriza aseara, cand, in jurul orei 20.30, au observat cu ajutorul aparaturii de vedere pe timp de noapte o persoana care venea, pe jos, dinspre Serbia, cu doua bagaje in spate.…

- Jaf ca in filme in Elveția. Mai mulți barbați mascați au jefuit o mașina blindata pe o șosea. Hoții au fugit cu 26 de milioane de euro. Modul de operare al hoților și al complicilor acestora pare desprins dintr-un film de acțiune. Complicii hoților au rapit-o pe fiica unuia dintre paznicii care asigurau…

- Facebook a anuntat lansarea Leadership Program, o initiativa globala prin care ofera finantari celor care construiesc comunitati pe reteaua de socializare. Prin acest proiect compania americana vrea sa ofere granturi de pana la 10 milioane de dolari catre administratorii acelor cominitati. Iata cateva…

- In anul 2017, exporturile si importurile au crescut cu 9,1%, respectiv cu 12,2%, comparativ cu anul 2016, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. In anul 2017 exporturile FOB au insumat 62641,2 milioane euro, iar importurile CIF au insumat 75596,9 milioane euro. Deficitul…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 386,7 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 75 de luni, la un randament mediu de 4,35% pe an. Valoarea nominala a emisiunii a fost de 300 de milioane de lei, insa bancile au suprasubscris oferta,…

- Este un scandal de proporții la Bruxelles, mai ales in interiorul Comisiei Europene, principala voce anti corupție la nivel european. Dimitris Avramopoulos, comisarul european pentru migratie si afaceri interne, este acuzat ca a primit mita 50 de milioane de euro, pe vremea cand era ministru al Sanatații…

- Pistele aeroportului Otopeni pun in pericol traficul aerian si au nevoie urgenta de reparatii capitale! Avertismentul este dat de controlorii de trafic aerian, intr-un raport al Corpului de Control al Premierului.

- Strazile din Balti nu mai scapa de gunoi, iar zapada topita le da si mai mari batai de cap locuitorilor. Acestia spun ca in ultimele zile, orasul s-a transformat intr-o adevarata mocirla.

- Cel mai mare si aglomerat aeroport al Romaniei, Henri Coanda, ramane fara servicii de paza si curatenie dupa ce a decis sa nu continue contractele cu firmele care asigurau aceste servicii pana acum, dar nici nu a cautat la timp altele. Astfel, pana cand situatia va fi remediata, s-a recurs…

- Simona Halep a ajuns, luni pe Aeroportul Otopeni, unde a fost întâmpinata de aplauzele unor susținatori. Întrebata ce va face acum, dupa Australian Open, Simona a spus: „Odihna pentru ca sunt epizata și trebuie sa fac niște teste pentru problemele pe care le am”.…

- "Astazi (luni, n.r.) am avut o noua intalnire de lucru cu BERD. Vreau sa precizez ca aceste intalniri sunt saptamanale. Reprezentantii BERD ne-au dat o veste foarte buna. S-a luat decizia finala la Londra, la BERD, pentru alocarea sumei de aproximativ 300 de milioane de euro pentru completarea aranjamentului…

- Intr-un interviu acordat DC News, Ionuț Cristache a fost intrebat cum vede participarea unor jurnaliști la proteste. „La fel cum vad participarea unor politicieni la proteste: nu ar trebui sa existe", a spus Ionuț Cristache, adaugand: „Tu, ca politician, ai anumite parghii pe care un om de rand nu…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) a inregistrat in 2017, pe aeroporturile Otopeni si Baneasa Baneasa, un numar record de pasageri: 12,84 milioane, cu 16, 8% mai mult decat in 2016, depasind media europeana, se arata intr-un comunicat transmis marti de companie. Potrivit CNAB,…

- Scurgerile de petrol se produc de doua zile, in Marea Chinei de Est, cand petrolierul s-a ciocnit cu o nava-cargou. Oficialitatile chineze au declarat presei ca vasul este in pericol de a exploda si a se scufunda, potrivit bbc.com. Ministerul Transporturilor chinez a declansat operatiuni…