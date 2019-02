Stiri pe aceeasi tema

- Instanta a dispus pe 22 mai 2018 punerea in libertate a unuia dintre suspectii de crima de saptamana trecuta de la Medias iar daca legea privind recursul compensatoriu nu ar fi produs efecte, el ar fi dobandit vocatia de a fi analizat in comisia pentru liberare conditionata in martie 2018, potrivit…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri noaptea, eliberarea mai multor persoane in dosare in care avocatii condamnatilor au contestat alcatuirea completurilor de cinci judecatori, In urma hotararii sunt pusi in libertate Rudel Obreja, Constantin Nita si Dan ...

- Politistul care a urcat beat la volan si a provocat un accident rutier, in noaptea de 10 iulie 2018, soldat cu moartea unei persoane, va ramane la libertate. Instanta a decis sa-l condamne la cinci ani cu suspendare. Totodata, procurorii considera ca sentinta este una prea blanda si „ilegala” si au…