Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Niculescu (43 de ani) a anuntat, marti seara, imediat dupa calificarea in optimile Cupei Romaniei (3-1 la Galati, cu Dacia Unirea Braila), ca e foarte aproape sa-l convinga pe Gicu Grozav (27 de ani) sa revina in Stefan cel Mare: "Cred ca se va rezolva zilele viitoare", a...

- Plecat de la Dinamo in aceasta saptamana, Ionel Danciulescu (41 de ani) a vrut sa fie aproape de prietenul Claudiu Niculescu (43 de ani) la debutul pe banca tehnica a "cainilor". Fostul director sportiv a luat loc la tribuna oficiala a stadionului din Galati, iar jucatorii...

- Claudiu Niculescu (42 de ani) este noul antrenor al echipei Dinamo. Fostul golgheter al „cainilor rosii” si-a vazut visul implinit, gratie unei sustineri fara precedent in „Stefan cel Mare”.

- Claudiu Niculescu, 42 de ani, a fost prezentat azi la Dinamo, locul 10. Fostul antrenor, Florin Bratu, lasa echipa-alb roșie cu 5 infrangeri in primele 9 etape, parcurs intalnit o singura data in istoria clubului, in la mijlocul anilor '60. Florin Bratu a fost demis oficial de la Dinamo ieri. ...

- Claudiu Niculescu (42 de ani) a fost prezentat astazi intr-o conferința de presa la stadionul Dinamo. Incidentele insa n-au lipsit. 20 de suporteri au fost prezenți cu bannere obscene și homofobe impotriva președintelui Alexandru David și a patronului Ionuț Negoița. In plus, in timpul conferinței, pe…

- Claudiu Niculescu, noul antrenor de la Dinamo. ”Cainii roșii” au luat de bun ce a aruncat Voluntari. Claudiu Niculescu, 42 de ani, liber de contract dupa ce a fost dat afara de la Voluntari, pentru a-i face loc lui Adi Mutu, a semnat duminica seara contractul cu gruparea ”roș-albilor”, informeaza site-ul…

- Amenințat cu demiterea dupa rezultatele extrem de modeste din ultima perioada, microbiștii nu-l considera totuși pe Florin Bratu vinovat pentru locul 10 ocupat de Dinamo in clasament dupa 8 etape. Intr-un sondaj realizat de GSP.ro, la care au participat 6.300 de votanți, peste 60% dintre aceștia considera…

- Dinamo și-a facut un obicei din a transfera varfuri ce nu marcheaza sau care nu au goluri in fișa postului o perioada indelungata de timp. A devenit o tradiție la clubul din Ștefan cel Mare. Clubul cu cei mai mulți golgeteri all-time la nivelul campionatului ia atacanți care semneaza dupa lungi perioade…