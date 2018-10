Stiri pe aceeasi tema

- Manifestanti ce sustin independenta Cataloniei au blocat sosele, cai ferate si strazi din regiunea autonoma din nord-estul Spaniei, la exact un an dupa un referendum controversat pentru independenta, informeaza agentia The Associated Press, citand presa locala.

- Ciocniri intre poliție și separatiștii catalani, sambata, in centrul Barcelonei, la o manifestație organizata in semn de protest fața de un nou marș al poliției spaniole, care cere salarii mari. Vezi galeria foto + 5 + 5 Separatiștii au aruncat cu vopsea in polițiști, acoperind scuturile oamenilor legii,…

- Politia din Catalonia s-a confruntat sambata cu separatistii catalani in centrul Barcelonei, in timp ce tensiunile cresc inainte de aniversarea unui an de la referendumul ilegal al regiunii spaniole privind secesiunea, care s-a incheiat cu interventia fortelor de securitate, relateaza AP.

- Cu sase luni inaintea iesirii Regtului Unit din UE, timpul preseaza pentru partizanii unui al doilea referendum privind Brexit, care vad in fiecare zi reducandu-li-se tot mai mult sperantele de a mentine legaturile cu continentul, potrivit Le Vif , citat de Rador.

- Șeful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, le-a promis luni catalanilor un referendum privind un nou statut al regiunii lor pentru ca ei sa obțina mai multa autonomie. El a inlaturat din nou ipoteza unui vot pentru independența cerut de separatiști, potrivit Le Soir , citat de Rador.

- Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, se declara in favoarea organizarii unui referendum in Catalonia privind statul regiunii autonome, dar a subliniat ca votul nu ar fi unul privind independența, lucru care ar fi neconstituțional, informeaza site-ul cotidianului El Pais, citat de Mediafax.

- Cele doua delegatii s-au intalnit la sediul Guvernului regional catalan, la Barcelona, intr-o comisie bilaterala care nu s-a mai reunit din 2011. Reactivarea acestei comisii a fost decisa de noul premier socialist Pedro Sanchez si seful separatist al Executivului catalan Quim Torra pe 10 iulie, la…

- Guvernul spaniol a inceput miercuri negocieri cu Guvernul regional separatist din Catalonia - pentru prima oara in sapte ani -, insa pozitiile lor raman diametral opuse, in pofida acestui semn de destindere, relateaza AFP, preluata de news.roCele doua delegatii s-au intalnit la sediul Guvernului…