Stiri pe aceeasi tema

- 13 elevi de clasa I din localitatea Poiana Cristei au stat 3 zile in curtea școlii, pe banci, dupa ce directoarea Valerica Lera nu a pus la dispoziția clasei o sala in care sa se desfașoare orele de curs. La inceputul anului școlar, parinții s-au revoltat cand au vazut ca directoarea Leca nici macar…

- Cu toate problemele și neajunsurile sale, sistemul de invațamant romanesc are nevoie de implicarea activa a elevilor, principalii beneficiari ai educației.Prin urmare, Consiliul Județean al Elevilor (CJE) Suceava anunța ca, odata cu inceperea anului școlar, elevii care au implinit 18 ani intra in ...

- Ca o ironie, Viorica Dancila afirma ca actul de educatie este fundamental pentru evolutia oricarei societati si este crucial pentru dezvoltarea Romaniei. „Pentru decidenti, aceasta ocazie intruchipeaza efectele palpabile ale masurilor asumate si este o hartie de turnesol care sustine crearea altor…

- In contextul inceperii noului an școlar, CFR Calatori recomanda elevilor sa isi achizitioneze din timp biletele/abonamentele pentru a calatori spre/dinspre locul in care invata. Calatoria elevilor la transportul feroviar este reglementata de HG 42/2017. S-a mentionat ca elevii din invatamantul obligatoriu,…

- RATBV S.A. crește de luni, 10 septembrie, frecvența de circulație pe zece linii de autobuz, adaptand in acest fel oferta de transport la cererea existenta din momentul inceperii cursurilor unitaților școlare. Vor fi modificate orarele liniilor 5, 6, 17, 23, 23B, 31, 32, 36, 50 și 52. Noul program de…

- Elevii din invațamantul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal, liceal acreditat sau autorizat, beneficiaza de tarif redus cu 50% pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri (Regio și InterRegio), clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic, am aflat de la CFR…

- Conform Ordinului MEN privind structura anului școlar 2018-2019, acesta va avea 34 de saptamani de cursuri, insumand 168 de zile lucratoare. Prin excepție, se stabilesc urmatoarele: * pentru clasele terminale din invațamantul liceal, anul școlar are 32 de saptamani de cursuri și se incheie in data de…

- Teoretic, peste o saptamana, toti elevii din Romania vor pasi in salile de clasa! Teoretic, doar. Practic, in multe localitati din tara scolile sunt in plin proces de renovare, iar lucrarile nu se vor termina prea curand.