Stiri pe aceeasi tema

- Militanta anticoruptie Katerina Handziuk, in varsta de 33 de ani, consiliera a primarului din orasul ucrainean Herson, a murit duminica la spital, ca urmare a ranilor suferite la sfarsitul lunii iulie, cand a fost atacata cu acid in fata casei sale.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a avertizat miercuri asupra 'consecintelor grave' ale sciziunii intre Bisericile Ortodoxe, dupa decizia Patriarhiei Constantinopolului de a recunoaste o Biserica Ortodoxa Independenta in Ucraina, si a declarat ca Rusia va apara cu fermitate drepturile si interesele…

- Presedintele rus Vladimir Putin are nevoie de intreg teritoriul Ucrainei, deoarece imperiul rus nu exista fara Ucraina, a declarat sambata, la Harkov, seful statului ucrainean Petro Porosenko, citat de agentia de presa Unian, in contextul in care Moscova a anexat in 2014 peninsula Crimeea si este acuzata…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat, sambata, ca saptamana viitoare liberalii vor sesiza Avocatul Poporului, pentru ca ordonanta de urgenta cu privire la rectificarea bugetara sa fie atacata la Curtea Constitutionala. "Este o rectificare care s-a facut ilegal, impotriva Constitutiei, nu au avut…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prezentat condoleante separatistilor din Donetk dupa uciderea liderului lor Aleksandr Zaharcenko si a acuzat indirect Ucraina ca se afla in spatele acestui caz.

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni sambata cu cancelarul Germaniei, Angela Merkel, pentru a discuta despre conflictele din Siria si din Ucraina. Potrivit anuntului facut ieri de guvernul de la Berlin, cei doi lideri se vor intalni la ora locala 18 la castelul Meseberg, o resedinta guvernamentala…

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza sambata o vizita in Germania, unde se intalneste cu cancelarul Angela Merkel pentru a discuta despre conflictele din Siria si Ucraina, a anuntat luni Guvernul german, relateaza AFP.Cei doi lideri urmeaza sa se intalneasca la ora 16.00 GMT (19.00,…

- Autoritatile au descoperit cel putin 40 de militari afgani morti in incinta unei baze militare din regiunea Uruzgan din sudul tarii, care a fost atacata de militantii talibani saptamana trecuta, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.ro.