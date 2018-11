La trei decenii de la dezastru,la Cernobil se produce din nou energie Cand alaturi cuvintele „energie” și „Cernobil”, probabil ca primul lucru care iți vine in minte este energia nucleara, iar aceasta asociere nu este de bun augur. La Cernobil , unde in urma cu 32 de ani a avut loc celebrul dezastru nuclear , se produce acum energie solara. Aceasta inițiativa ar trebui sa readuca la viața zona nelocuita și sa produca energie suficienta pentru un sat de marime medie. Timpul și lumina soarelui vindeca ranile Reactorul numarul 4 de la centrala nucleara Cernobil a explodat pe 26 aprilie 1986. Particulele radioactive s-au raspandit in atmosfera și au ajuns deasupra… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

