- Ministerul Sanatații va organiza duminica, 18 noiembrie 2018 concursul de Rezidențiat in domeniile medicina, medicina dentara și farmacie. La fel ca in anii trecuți, acesta se va desfașura in 6 centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Targu Mureș și Timișoara.…

- Guvernul vrea sa acorde Fundatiei pentru Copii Ronald McDonald statutul de utilitate publica, de care se bucura, spre exemplu, Crucea Rosie. Asta inseamna ca fundatia are o serie de facilitati fiscale. Ea va fi scutita, printre altele, de la plata impozitului pe profit pentru veniturile din reclame,…

