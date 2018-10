La Traviata, in programul de toamna al Operei Nationale Bucuresti Opera Nationala Bucuresti prezinta miercuri, 10 octombrie, incepand cu ora 18:30, spectacolul "La Traviata", de Giuseppe Verdi, in regia si miscarea scenica a lui Paul Curran. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Vlad Conta.



Spectacolul readuce in atentia publicului povestea emotionanta a unei curtezane care a trait in Parisul primei jumatati a secolului XIX - lea sub numele de Marie Duplessis si care a marcat existenta unor artisti precum compozitorul Franz Liszt si scriitorul Alexandre Dumas-fiul. Acesta din urma, in semn de omagiu postum, a ales-o drept muza pentru celebrul sau… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

