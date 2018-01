Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timisoara va incepe in acest an lucrarile la cel mai mare pasaj subteran din oras, care va trece pe sub noua linii feroviare si prin care vor fi realizate sase benzi rutiere, linii de tramvai, trotuare si piste de biciclete, investitia urmarind fluidizarea circulatiei urbane.

- NTT DATA Romania se muta intr-un zgarie-nori din București FOTO Compania clujeana cu acționariat japonez iși va transfera personalul din capitala in cladirea Unirii View. “În aceasta vara ne vom muta sediul central din București în Unirii View, proiectul care deja prinde contur…

- Samsung a anuntat cand va fi prezentat oficial noul smartphone. Compania nu a anuntat deocamdata cat va costa noul flagship, insa expertii in domeniu estimeaza un pret care nu-i va bucura deloc pe fanii brandului. Astfel, Galaxy S9 ar putea costa cu pana la 190 de dolari mai mult decat predecesorul…

- Peste cea mai veche și mai vestita cladire istorica din Timișoara a mai trecut un an. In luna decembrie 2016, constructorul care tot repara Castelul Huniade din anul 2006 a notificat Consiliul Județean Timiș asupra finalizarii lucrarilor de consolidare a aripii de nord-vest a imobilului, conform celui…

- Deputatii britanici au propus vineri impunerea unei taxe asupra paharelor de cafea de unica folosinta si utilizarea banilor ce vor fi astfel obtinuti pentru a imbunatati procesul de reciclare a acestor produse, dintre care mai multe milioane sunt aruncate in fiecare an. Fondurile astfel obtinute…

- Preotul, maicutele si un grup de sateni din Piatra Fananele lucreaza de doua zile pentru a ridica o cruce de gheata, in curtea Manastirii din Piatra Fantanele, pentru a fi sfintita in ziua de Boboteaza. Lucrarile sunt ingreunate de vremea extrem de calda din aceasta perioada.

- Anul 2018 aduce, in premiera, majorari de impozite de pana la 500% pentru proprietarii de cladiri neingrijite. La Timisoara s-au aprobat majorari de impozite de pana la 500% pentru zeci de cladiri din zona centrala a orasului.

- O noua harta a metroului din Capitala, ce include viitoarea Magistrala 7 Bragadiru – Voluntari, arata statiile de pe linia ce va traversa doua mari cartiere: Rahova si Colentina. Magistrala 7 va face legatura intre zona centrala a Capitalei si cartierele Alexandriei-Rahova, in sud-vest, si Obor-Colentina,…

- Primaria Timișoara a scos la licitație studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru „zona sportiva și de agrement Calea Buziașului”. Este a doua din cele patru baze sportive promise, inca din primul mandat, de Nicolae Robu. Acum cateva saptamani a fost atribuit contractul pentru proiectarea complexului…

- La Timișoara se va intra in anul nou pe ritmuri de mambo! Primaria Timișoara a anunțat artiștii care vor concerta in noaptea de Revelion in Piața Victoriei, unde s-a pregatit un program incendiar pentru cei care vor sa petreaca in strada momentul dintre ani.

- Muzeul Isabella Stewart Gardner propune o recompensa pentru indicii legate de furtul a 13 panze din 1990. Oferta expira pe 31 decembrie, la miezul noptii, potrivit Le Point, preluat de Digi 24.Pe 18 martie 1990, doi barbati imbracati in politisti au intrat in incinta Isabella Stewart Gardner Museum…

- Un autobuz a iesit luni de pe sosea si a intrat intr-un aglomerat pasaj pietonal subteran din Moscova, ucigand cel putin cinci persoane, transmit agentiile rusesti de stiri, citate HotNews.ro. Imaginile postate pe retelele de socializare arata un autobuz plonjand ...

- Trusa medicala, extinctorul sau triunghiurile reflectorizante pot aduce amenzi ori daca nu le aveti pe toate, ori daca nu sunt conforme legii. Mai exista insa un caz in care puteti sa luati amenda. Iar la acest detaliu nu se gandeste probabil nimeni. La fel cum nu s-a gandit un sofer din Arad, oprit…

- Retailerul austriac de mobila și decorațiuni kika anunța deschiderea celui de-al doilea magazine de pe piața locala, pe 27 decembrie, in zona comerciala din Theodor Pallady, in urma unei investiții de 14 milioane de euro. kika a intrat pe piața din România în urmă cu 9 ani, când…

- OMV Petrom a finalizat lucrarile de constructie la doua statii noi de tratare a gazelor, amplasate langa zone de productie importante. Cele doua proiecte, care au necesitat investitii de peste 130 de milioane de euro incepand din 2013, vor permite livrarea de gaze in sistemul national de transport,…

- Ieri dimineața s-au deschis casele de bilete ale Arenei Naționale, dar fanii vicecampioanei nu s-au inghesuit absolut deloc sa-și cumpere tichete pentru ultimul meci al anului. Pana ieri seara se vandusera puțin peste 1.500 de bilete, dar chiar și așa oficialii steliști spera ca in tribune sa fie in…

- Ședința festiva la Primaria Timișoara, acolo unde revoluționarii, consilierii locali, primarul Nicolae Robu și prefectul Eva Andreaș s-au adunat pentru a cinsti memoria celor care s-au jertifit pentru libertate, in decembrie 1989. Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, a lipsit de la…

- Incep lucrarile de reabilitare a podului metalic de la Maracineni. Constructorul spune ca va lucra si pe perioada noptii, surse de iluminat urmand sa fie montate pe grinzile podului. Lucrarile la podul de la Maracineni vin cu restrictii ale traficului. Sensul de mers dinspre Ramnicu Sarat spre Buzau…

- Printre dorințele tale de Anul Nou se numara și achiziționarea unei noi locuințe? Daca ai deja banii stranși și iți incepi cautarile de la sfarșitul lui 2017 poți avea surpriza de a plati prețuri foarte mici pe apartamente noi din București in care te vei putea muta din 2018. Potrivit anunțurilor publicate…

- Cât costa o ora din viața. Iata o pilda care te va pune pe gânduri. Un om a venit de la munca tarziu, obosit si nervos, gasindu-si baiatul de 5 ani asteptand la usa. – Tati, pot sa te intreb ceva? – Da, sigur, despre ce e vorba? a raspuns omul.…

- Municipalitatea are la dispozitie un buget de 1,7 milioane de lei pentru lucrarile de deszapezire ale orasului Targu Jiu. Potrivit primarului din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a fost alocata suma necesara pentru luna decembrie si vor fi disponibile si fondurile pentru lunile ianuarie si februarie sau…

- Timișoara intra in randul marilor orașe europene in care turiștii pot admira și altfel de brazi, amenajați din materiale reciclabile. Grație voluntarilor, pentru ca Primaria Timișoara nu a mișcat niciun deget pentru a pune capitala Banatului pe harta cu o asemenea realizare. 11 braduți facuți din capace…

- In 2012 a venit la Targu Jiu, in incercarea de a-l scoate pe Victor Ponta din politica. A candidat la Camera Deputaților și a pierdut, in scurt timp a ramas fara televiziune, dupa care a fost arestat pentru șantaj. Acum,...

- Primii fulgi de nea se astern la Timisoara, pentru prima data in acest sezon de iarna. Meteorologii au anuntat inca de ieri precipitatii sub forma de ninsori si lapovita in toata tara. In noaptea de sambata spre duminica, Timisoara s-a confruntat cu ploaie, insa duminica dimineata au aparut si primii…

- Daca n-a fost trei luni, va fi, poate, trei ani! Primaria Timișoara incearca din nou sa gaseasca o firma care sa construiasca, in Parcul Central, un parc pentru skateri. Lucrarea ar fi trebuit sa fie gata inca din vara lui 2015, dar a fost cu mare cantec.

- Deszapezirea 2017-2018 pentru un km de drum național costa, in medie, aproximativ 2.000 euro. In Finlanda, costurile deszapezirii unui km de șosea este de aproximativ 1.000 euro. Compania de Drumuri estimeaza ca intreținerea curenta pe timp de iarna a drumurilor și autostrazilor, in perioada 2017-2018,…

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 20 de lei și 54 de bani pentru un euro, cu șapte bani mai puțin decat la sfarșitul saptamanii trecute.

- Consilierii locali au fost de acord, marți, cu „reorganizarea prin divizare totala a Colegiului Tehnic «Ion Mincu», cu invațamant primar, gimnazial, liceal și profesional”. Astfel, clasele primare și gimnaziale, care funcționeaza pe str. Ulmului nr. 2, vor fi preluate de Școala Gimnaziala…

- Un cumparator anonim a platit un pret record de aproape 72 de milioane de dolari americani pentru a achizitiona un apartament intr-un cartier exclusivist din Hong Kong, care a devenit cea mai scumpa zona rezidentiala din Asia, a anuntat firma imobiliara Knight Frank LLP. In total, cumparatorul…

- Odata cu venirea iernii, creste numarul persoanelor fara adapost care au nevoie de sprijinul Direcției de Asistența Sociala din Primaria Timișoara. Instituția cauta soluții sa-i ajute pe toti cei care traiesc pe strada.

- ​Necalificarea Italiei la Cupa Mondiala de Fotbal pentru prima data in ultimii 60 de ani ar putea costa tara aproximativ 1 miliard de euro, a anuntat fostul presedinte al federatiei nationale, citat de Bloomberg. “Nu este vorba doar de vanzarile pierdute de publicitate, drepturi de televizare si…

- Autoritațile locale din Amara au semnat un contract de finanțare europeana in valoare de 13,5 milioane lei pentru renovarea și reabilitarea Gradinii de Vara. Acesta este cel de-al doilea proiect finanțat la nivelul Regiunii Sud Muntenia in cadrul Axei Prioritare 7, la nivelul administrațiilor publice…

- In anii ’90, cand timișorenii coborau din bloc sa iși cumpere paine constatau ca prețul nu mai e același cu cel din ziua precedenta. A fost o perioada in care prețurile se schimbau chiar și in timpul zilei! La ora actuala, Romania nu pare sa fie departe de acele vremuri. Fara vreun motiv anume, in unele…

- Site-ul conteledesaintgermain.ro a facut o analiza a tensiunilor existente in ultima perioada atat in peisajul politic, cat și in cel al justiției din Romania. Acesta susține ca, deși nu l-a crezut inițial, Traian Basescu a greșit doar pe jumatate atunci cand a afirmat ca Ponta este ofițer SIE. „Eu…

- Decizia de a fi efectuate lucrari urgente la poarta de intrare in Timisoara, de pe Calea Aradului, a fost luata, luni, in timpul unei sedinte a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta al judetului Timis, convocata de prefectul Eva Andreas. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- In topul preferintelor ardelenilor din nord-vestul tarii pentru vacanta de Revelion se afla Dubai si Thailanda. Abia pe locul 3 urmeaza statiunea Baile Felix. Locurile in aceste destinatii s-au vandut rapid, iar cele inca disponibile au preturi uriase.

- O explozie a avut loc, în aceasta dimineața, a avut loc o explozie la Mina Uricani, aflata în proces de închidere. În subteran erau patru mineri. Trei dintre ei au fost scoși și duși la spital, cel de-al patrulea a ramas în subteran. Revenim cu amanunte.

- Pentru Andreea Marin, Violeta este cel mai important om de pe pamant. Zana Surprizelor nu rateaza nicio ocazie sa arate public cat de mult iși iubește fiica rezultata din casnicia cu Ștefan Banica Jr.. Și ca orice parinte, ea vrea ce este mai bun pentru copilul sau. O parte din fani s-au revoltat…

- Ajuns la cea de-a XVII-a editie, Fectivalul Vinului, organizat de Primaria Timisoara, se va desfasura in acest an, in perioada 27-29 octombrie 2017, in parcarea Shopping City Timisoara, Calea Sagului, nr.100. Programul artistic al evenimentului se va desfasura timp de trei zile, intre orele 18 si…

- In septembrie 2016, instanța i-a obligat pe proprietarii Casei Muhle sa readuca ruina din Balcescu la starea inițiala din 2012, dupa un proces cu primaria care a durat doi ani. In caz contrar, primaria putea interveni și apoi sa recupereze banii de la proprietar. Povestea Casei Muhle…

- Un barbat de 42 de ani din Chușunau este banuit de furtul a trei bicilete lasate de catre proprietari in scara blocurilor de locuit. Acesta a fost surprins de camerele de supraveghere amplasate in scara blocurilor, lucru care i-a ajutat pe oamenii legii sa-l identifice și sa-l rețina. Banuitul si-a…

- Inspectoratul Judetean de Politie Alba deruleaza in aceasta perioada o achizitie publica importanta pentru alegerea unui constructor care sa modernizeze cladirea unde sunt cazate persoanele aflate in arest preventiv.

- Sorin Grindeanu era la momentul asocierii consilier local din partea PSD si liderul grupului format din social-liberali. Sorin Grindeanua spus in fata instantei ca a fost inca de la inceput impotriva asocierii cu Politehnica Timișoara, grupare patronata la acea vreme de Marian Iancu. El a…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs de 20 de lei și 50 de bani pentru un euro, cu zece bani mai mult decat ieri.Cotatia dolarului american a scazut cu trei bani si este de 17 lei si 33 de bani.

- Cea de-a doua etapa din acest an a concursului internațional de gimnastica s-a desfașurat recent la Timișoara. La intrecere a participat și o delegație de la Clubul Sportiv Școlar Reșița, gimnaștii din municipiul de pe Barzava reușind sa caștige 12 medalii. Jumatate dintre acestea au fost…