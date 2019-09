La Timișoara, drumul spre haosul rutier e pavat cu borduri bune Circulația rutiera din Timișoara ramane bulversata și in aceasta ultima saptamana de vacanța a elevilor și nu numai. Nu ne referim doar la zona de sud, cu cele doua poduri peste Bega - Eroilor și Dragalina -, ci in special ... The post La Timișoara, drumul spre haosul rutier e pavat cu borduri bune appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

Sursa articol si foto: renasterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circulația rutiera din zona strazilor Cluj, Arieș și Martirilor a suferit, in acest an, importante modificari inițiate de Primaria Timișoara pentru fluidizarea traficului. Zona va fi infrumusețata cu salcami violeți și cireși ornamentali. The post La Timișoara, salcami violeți și cireși ornamentali.…

- Circulatia trenurilor de metrou pe Magistrala 1 (Dristor-Pantelimon) se desfasoara cu dificultate joi dimineata, incepand cu ora 7:05, din cauza unei posibile tentative de suicid, informeaza compania printr-un comunicat remis AGERPRES. "Metrorex informeaza ca astazi, 25.07.2019, incepand cu 7:05, circulatia…

- Un grav accident de circulația care a avut loc pe drumul care lega Timișoara de Sannicolau Mare s-a soldat cu cinci victime. Circulația s-a desfașurat cu dificultate in zona. The post Grav accident rutier pe drumul care leaga Timișoara de Sanicolau Mare appeared first on Renasterea banateana .

- Premiera nationala la Timisoara: in pietele municipiului se va implementa plata cu cardul, astfel ca atunci cand clientii vor cumpara ceapa, cartofi, rosii sau varza, nu vor mai fi nevoiti sa caute bani prin buzunare. The post La Timișoara vom plati cu cardul zarzavaturile de la pietari appeared first…

- Pentru finalizarea lucrarilor aflate in curs de executie pe Calea Aradului, Primaria Timișoara a hotarat instituirea in traficul rutier a mai multor masuri. S-a decis inchiderea circulatiei rutiere pe ... The post Se inchide circulația in Calea Aradului appeared first on Renasterea banateana .

- S-a dat alarma generala dupa ce un incendiu puternic a cuprins un sevice auto. Ținand cont ca in zona sunt multe materiale inflamabile, pompierii acționeaza cu prudența. Ei intervin ... The post Incendiu de proporții la un service auto, drumul a fost blocat. VIDEO! appeared first on Renasterea banateana…

- Circulatia rutiera pe drumul judetean dintre localitatile Sieu si Teaca, care fusese blocata miercuri seara dupa ce apa a inundat carosabilul, a fost reluata partial, cu restrictii, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud potrivit Agerpres. O ambulanta care nu a…

- Un copac cazut a blocat circulația, joi dimineața, pe DN7 in județul Arad, dar și traficul feroviar intre Arad și Ilia. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul The post Un copac cazut a blocat circulația pe DN7 și traficul feroviar appeared first on Renasterea banateana .