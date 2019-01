Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Ovidiu Vantu s-a gandit sa le dea PSD-iștilor, in prag de criza, cateva sfaturi privind direcțiile de urmat. Și a facut-o pe pagina personala de Facebook: 'Inca de la finele anului trecut, planeta a intrat in criza. Ea a inceput, dupa cum se poate vedea, sa-și arate colții și in Romania. Cu…

- Sarbatoare mare la conationalii nostri de la Slobozia, care au ramas cu calendarul pe vechi. Ei au serbat Revelionul in prezenta oficialitatilor de la CJ si a presei, intarind o idee perversa ca stilistii sunt de fapt niste tigani. Pentru cei care nu mai stiu, in 1924 Biserica noastra ortodoxa a trecut…

- Ca tot avem o tradiție in Romania cu „Singur acasa” de Craciun, cineva s-a gandit sa faca și o piesa „Singur acasa”, sa nu ramana in afara a ceea ce e trending. Lino Golden lanseaza, chiar in Ajunul Craciunului, piesa „Singur acasa”, in colaborare cu Vlad Munteanu și Cristi Munteanu. Piesa este creata…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca a venit timpul sa-i aduca "acasa" pe soldatii americani desfasurati in Siria pentru a lupta impotriva gruparii Statul Islamic, relateaza AFP. Circa 2.000 de soldati americani se afla in prezent in nordul Siriei, in mare parte forte speciale prezente…

- Dumitru Carstea, socrul lui Sebastian Ghita, s-a prezentat, joi, la Parchetul General, de care aparține Secția de ancheta a magsitraților, pentru a fi audiat dupa denunțul depus de omul de afaceri contra fostului procuror-șef DNA, Laura Codruța Kovesi, scrie Mediafax."Mi-a spus ca (Laura Codruța…

- Pandurii Targu Jiu primeste miercuri, 28 noiembrie, vizita echipei Universitatea Cluj, fiind ultimul meci al turului de campionat in Liga a 2-a. Spectatorii sunt asteptati in tribunele sinteticului de la Targu Jiu incep&...

- Nicolae Dragoi, barbatul acuzat ca a atacat o tanara de 20 de ani in scara unui bloc din Alba Iulia, nu și-a recunoscut inițial fapta. A spus ca a fost surprins de apariția mascaților, crezand ca la el acasa ar fi venit niște „bagagonti”. Luni noaptea, suspectul in cazul atacului comis in scara unui…

- Calendar Bacalaureat 2019. Ministerul Educației Naționale (Edu.ro) a aprobat calendarul de desfașurare a examenului național de Bacalaureat in anul școlar 2018-2019. Prima sesiune a Bacalaureatului incepe pe 3 iunie cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana. Conform…