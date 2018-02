La Strada Street Mall Concept investeste 10 milioane de euro in doua strip mall-uri in Bucuresti si Brasov

Stiri pe aceeasi tema

- Doraly Expo Market, unul dintre cele mai mari parcuri comerciale specializate in articole pentru casa și produse alimentare din Romania, a achiziționat un teren cu suprafața de 15.000 mp, in Afumați, in vecinatatea imediata a parcului, cu acces la DN2. Achiziția face parte dintr-un plan de investiții…

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. Statistica de specialitate arata ca,…

- Numarul autoturismelor, in crestere Parcul auto national din România a ajuns la finalul anului trecut la peste 7,6 milioane de unitati, în crestere cu circa 9 % fata de 2016. Potrivit datelor Directiei Permise si Înmatriculare, din totalul autovehiculelor înregistrate…

- Ministerul pentru Romanii de Prutindeni din Romania este o instituție relativ noua, fiind inființat acum un an. Pana atunci, activase Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni. In ultima perioada, la București, au existat voci care optau pentru desființarea instituției, totuși, a ramas in componența…

- Directorul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru, Simion Cretu, a declarat, joi, ca Regiunea Centru este cea cu cel mai mare numar de turisti care innopteaza in Romania. Topul primelor trei zone cu numarul cel mai mare de turisti este format din Brasov, Bucuresti si Sibiu, potrivit lui Simion…

- Desi Guvernul Tudose e de domeniul istoriei, efectele masurilor lui bantuie si acum administratiile locale, ciuntindu-le bugetele. „Noi pe 2018 – nu doar Primaria Resita, toate unitatile administrativ-teritoriale din Romania – am fost faultati rau de tot de Guvern, se plangea primarul Ioan Popa,…

- Rulajul zilnic de tranzactionare cu actiuni Banca Transilvania (TLV), a doua institutie de credit din Romania, este la ora redactarii acestei stiri de circa 76 milioane de lei, din care 70,5 milioane de lei sunt doar pe piata REGS, potrivit datelor BVB. Pretul mediu este insa in scadere fata de…

- „Oradea are rezultate remarcabile și probabil cea mai buna administrație publica din Romania. La nivelul cheltuielilor de capital, Oradea a investit 240,4 milioane euro in ultimii 8 ani, ceea ce inseamna E1.225 pe cap de locuitor, iar la fonduri europene, a reușit sa atraga proiecte in valoare de…

- Anul trecut, peste 1,5 milioane de vizitatori au trecut pragul celor mai atractive obiective turistice ale judetului Brasov – Biserica Neagra, Castelul Bran și Cetatea Rasnov. Pe primul loc ramane in continuare Castelul Bran, care a fost vizitat anul trecut de 835.116 platitori de bilete, fata de 798.298…

- Franziska Jung este noul director general al producatorului de materiale plastice si produse de cauciuc ContiTech Nadab (jud.Arad), parte a concernului german Continental, aceasta inlocuindu-l pe Christian Krafft, care a preluat pozitia de product industrialisation manager in Rayong, Thailanda.…

- Va transmitem comunicatul de presa referitor la acordarea Inaltului Patronaj al Presedintelui Romaniei pentru cinci evenimente culturale din 2018: Acordarea Inaltului Patronaj al Presedintelui Romaniei pentru cinci evenimente culturale din 2018 Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a acordat Inaltul…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana de pe plan local, a transportat anul trecut 6,8 milioane de pasageri in și dinspre Romania, mai mult decat Tarom și Blue Air la un loc. Pentru anul acesta are programata o capacitate de 8,8 milioane de locuri. Factorul de incarcare al avioanelor depașește 90%,…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, si directorul pentru Romania si Bulgaria al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Matteo Patrone, au semnat vineri, la Bucuresti, „Acordul de servicii pentru consolidarea sectorului de apa si apa uzata din Romania”.

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3 ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de zece miliarde de euro. ”Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de…

- Iata cum arata acest clasament, acum: Timisoara pierde un loc în favoarea Iasiului, Clujul urca o pozitie, dispare din top 10 Braila, dar intra Oradea. Cele mai populate 10 orase din România în 2017: Bucuresti: 2.104.967 Iasi: 371.889 Timisoara: 331. 004…

- Mai mulți clujeni au pornit pe jos, miercuri, in șir indian, spre București pentru mega-protestul #rezist din 20 ianuarie, in fața Guvernului, fața de modificarile la Legile justitiei. Din grup fac parte și patru orbi, dar și un cetațean francez. Ei iși propun sa parcurga peste 40 de kilometri pe zi…

- Retailerul Mega Image, cel mai mare lant de supermarketuri din Romania, a deschis inca 11 magazine in a doua parte a lunii decembrie, ajungand la o retea de 596 de magazine, a anuntat compania. În luna decembrie, retailerul a deschis în total 21 de noi magazine în Bucureşti, Cluj,…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat ca urmeaza sa fie semnate contractele de achizitie pentru 14 echipamente Computer Tomograf (CT) si 24 aparate de Rezonanta Magnetica (RMN), care vor ajunge in spitalele unde nu exista astfel de dispozitive, fondurile fiind imprumutate de Banca Mondiala.…

- Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie fac 68 de perchezitii, unele la institutii publice, in Bucuresti si in judetele Mures si Bistrita-Nasaud, intr-un dosar privind omologarea si emiterea de carti de indentitate pentru masini second hand aduse din strainatate. In acest dosar sunt vizati si functionari…

- Presedintele Camerei, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca le-a comunicat premierului, presedintelui Senatului si ministrului de Externe pozitia sa privind mutarea ambasadei romane din Israel la Ierusalim, el apreciind ca MAE trebuie sa „ia in serios lucrul asta”. Dragnea…

- Kelemen Hunor iși face sarbatorile la Cluj. Unde merg politicienii in vacanța Politicienii, printre care presedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose, dar si liderul PSD Liviu Dragnea aleg sa petreaca sarbatorile de iarna in stil traditional romanesc, in tara, alaturi de familie si de prieteni.…

- Contractul de achizitie, transport si montaj realizare a parapetelor rutiere din beton sase loturi , in valoare estimata de 416.965.000 de lei, a fost scos la licitatie de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR SA. Locul principal de livrare a parapetelor drumurile aflate…

- Comisarul european Corina Crețu s-a aratat șocata de faptul ca a fost jignita grav, marți, în timpul unei dezbateri ce a avut loc în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București, cu atât mai mult cu cât ”autorul” este un tânar. ”A…

- Statele Unite anunța ca investesc peste 200 milioane de dolari in bazele aeriene din Estul Europei, ca parte dintr-o inițiativa ce ar urma sa impiedice "agresiunea Rusiei", conform actualdecluj.ro.

- Tot mai multa lume pune pariuri pe eSports. Jocurile electronice au câștigat o popularitate fantastica în ultimii ani, iar concursurile organizate cu fast aduna în sali milioane de spectatori. Cu 300 de milioane de fani din 152 de țari, eSports ofera premii de aproximativ…

- In proiectul de buget pe 2018 trimis spre aprobare in Parlament, Ministerul Transporturilor a alocat sume insuficiente pentru mai multe proiecte importante de autostrazi. Un astfel de exemplu este "ciotul" de 3 km de la intrarea A3 in București in zona Petricani, unde pentru 2018, cand ar trebui finalizata…

- Aproximativ 35.000 de transportatori de persoane vor protesta, miercuri, in Bucuresti si in marile orase din tara, impotriva pirateriei si evaziunii fiscale, avertizand ca vor veni in Capitala pe 20 decembrie, daca nimic nu se va schimba in urma protestului, potrivit unui comunicat al Confederatiei…

- Industria IT din Romania a cunoscut, in ultimii sase ani, o evolutie semnificativa, ajungand azi sa insumeze peste 14.000 de firme la nivel national, in care lucreaza peste 100.000 de angajati. Cifra totala de afaceri a companiilor IT din tara noastra ajunge la aproape 5 miliarde de euro, generand aproximativ…

- Brandul romanesc Naked Potato, lansat pe piata anul trecut, se ocupa de comercializarea cartofilor prajiti si copti cu sosuri specifice belgiene, potrivit Catalogul Francizelor din Romania publicat de Ziarul Financiar. Acesta a ajuns la trei unitati in Bucuresti si Constanta, toate fiind…

- In februarie, un plic iesea pe usile Curtii Europene de Justitie din Luxemburg și era urcat intr-un avion cu destinatia Ministerul de Externe de la București. Un functionar roman avea sa citeasca pentru prima oara continutul scrisorii: Romania era instiintata ca a fost data in judecata de Comisia Europeana…

- Au marcat: Adam Nemec 9', Ionut Nedelcearu 31', Diogo Salomao 79'. In clasament, Dinamo acumuleaza 30 de puncte si se mentine pe locul 7, la un punct in spatele echipelor FC Viitorul si Astra, urmatoarele doua clasate. Sepsi ocupa penultimul loc, cu 12 puncte. 0-1: Adam Nemec a deschis…

- Cu cat se va reduce populația rezidenta a Romaniei pana in 2060 Populația rezidenta a Romaniei se va reduce, pana in 2060, cu valori cuprinse intre 3,6 milioane persoane și 8,8 milioane persoane, iar populația feminina va continua sa fie predominata, conform unui studiu al Institutului Național de Statistica…

- Cel mai mare retailer online din Romania, eMag, a anuntat miercuri ca investeste 300 de milioane de lei intr-un depozit de 120.000 mp langa Bucuresti pentru a-si extinde capacitatea logistica.Noul depozit va fi construit de la zero, va fi finalizat pana la inceputul anului 2019, potrivit companiei…

- Cel mai mare retailer online din Romania, eMag, a anuntat miercuri ca investeste 300 de milioane de lei intr-un depozit de 120.000 mp langa Bucuresti pentru a-si extinde capacitatea logistica. Noul depozit va fi construit de la zero, va fi finalizat până la începutul anului 2019, potrivit…

- "Vom avea aceasta Hotarare de Guvern referitoare la salariul minim, care ramane la 1.900 de lei, exact cum s-a stabilit, pentru ca este vorba si de intoarcerea sarcinii fiscale. Motivul amanarii acestei Hotarari de Guvern nu a fost altul decat ca ea trebuie sa stea o anumita perioada pe site in dezbatere…

- The Associated Press si Washington Post au scris despre protestele ce din România, mentionând ca românii sunt nemultumiti de activitatea partidului de guvernamânt, pe care l-au numit ”ciuma rosie”. ”Protestatarii, care au avut un mic conflict cu fortele…

- “Hotii, Hotii”, au strigat protestatarii in fata sediului Guvernului, 30.000 de persoane adunandu-se in Bucuresti iar alti 20.000 in alte 70 de orase, scrie Reuters. Agenția AFP noteaza ca "Protestatarii, care au avut un mic conflict cu fortele de ordine, au numit partidul de guvernamant drept…

- Grupul danez Rockwool va investi aproximativ 50 de milioane de euro ȋntr-o fabrica de vata minerala bazaltica ce va crea in jur de 150 de locuri de munca direct si alte 300 in mod indirect, pentru servicii si logistica.

- Taximetriștii clujeni s-au raliat protestului de la București împotriva UBER, dar foarte puțini au participat la ”mișcarea” de vineri seara. Primul protest a avut loc jos seara, fiind o acțiune de susținere a protestului din București. Vineri seara…

- IKEA Romania anunța o creștere cu 14% a vanzarilor in anul fiscal 2017, marcand un nou an cu rezultate financiare record pe piața locala. Potrivit unui comunicat al retailerului sudez, IKEA România a avut vânzări de în valoare de 586.594.326 lei, fără TVA, în creștere…

- Accenture își extinde capabilitațile de Business Process Services în România prin deschiderea unui nou centru în Brașov, al șaptelea din țara. Prin noul centru care se va deschide în decembrie, Accenture va oferi clienților servicii de gestionare a proceselor de business…

- Aproximativ șapte milioane de angajați din Romania vor suferi o reducere semnificativa a pensiilor lor viitoare in urma reformelor adoptate luna aceasta de Guvernul condus de premierul Mihai Tudose, informeaza Financial Times, preluat de Agerpres.ro. Potrivit publicației citate, România a…

- Handbalul romanesc a ajuns la patru Centre Nationale de juniori, doua la feminin (Valcea, Brasov) si doua la masculin (Sighisoara, Bucuresti). Ultimul a fost inaugurat la Bucuresti, la Colegiul Tehnic Media, si a pornit la drum cu o grupa de 16 copii nascuti in 2002-2003, coordonata de Gabriel Borodi.…

- Producatorul de aeronave IAR Brasov (IARV) a inregistrat in primele noua luni o cifra de afaceri de 100,5 milioane lei, in crestere anuala cu 27%. Cea mai mare parte din totalul cifrei de afaceri a constat in modernizarea elicopterelor Puma, circa 35 milioane de lei. Pe locul doi se pozitioneaza piesele…

- "Pe zona de resurse umane știm foarte bine cum stam. Ne permite astazi programul informatic, EduSal-ul, sa știm exact ce avem in fiecare unitate școlara din punct de vedere al personalului didactic, didactic-auxiliar sau nedidactic. Unde nu avem toate datele din sistem și s-ar putea sa facem erori,…

- Romania a obținut organizarea Campionatului Mondial de handbal feminin Under-20 din 2020, iar fosta internaționala Narcisa Lecușanu a fost aleasa, sambata, in Comitetul Executiv al Federației Internaționale de Handbal (IHF), in cadrul Congresului de la Antalya (Turcia), potrivit site-ului forului…

- Campionatul Mondial de handbal feminin tineret din 2020 va fi organizat in Romania, la Bucuresti si Brasov, decizia fiind luata, sambata, de delegatii la Congresul Ordinar al IHF, din Antalya. Inaintea votului a avut loc si un schimb de replici intre seful FRH, Alexandru Dedu, si presedintele IHF, Hassan…