BUCURII PENTRU BATRANI… Ca in fiecare an, in preajma Zilei Internationale a Persoanelor Varstnice, batranii din comuna Stefan cel Mare sunt sarbatoriti de primarie, moment de apreciere fata de eforturile celor care au crescut si pregatit pentru viata atat de multe generatii. Garboviti de ani si de griji, batranii comunei s-au adunat la caminele culturale [...]