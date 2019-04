Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepreședinte american Joe Biden va participa la alegerile din cadrul Partidului Democrat pentru cursa prezidențiala din 2020.Anuntul a fost facut de politicianul, in varsta de 76 de ani, pe pagina sa de Twitter.

- La o luna de cand Keith Flint, solistul trupei Prodigy si-a pus capat zilelor, o alta veste cutremuratoare anunta doliu in industrie. Anuntul a fost facut pe pagina de Twitter a trupei, in urma cu putin timp.

- Matteo Salvini și Marine Le Pen au anunțat ca pregatesc un mare eveniment pentru a uni toate mișcarile europene "alternative", scrie La Razon citat de Rador.Cei doi lideri naționaliști au facut acest anunț dupa ce au avut o întrevedere la Paris, unde ministrul italian de Interne…

- Patrimoniul județului Suceava, reprezentand bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al județului respectiv domeniului privat, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial, insuma la finele anului 2018 nu mai puțin de 1,426 de miliarde de lei. Anunțul a fost facut de…

- Anuntul ar putea fi facut cu ocazia unei sedinte a parlamentarilor conservatori care este programata sa se desfasoare miercuri, in jurul orei locale 17:00 (ora Romaniei, 19:00).„Granzii Tory (membru al Partidului Conservator, n.red.) se asteapta acum ca prim-ministrul sa se foloseasca de…

- Doua rachete au fost trase joi din Fasia Gaza spre regiunea Tel Aviv, a facut cunoscut armata israeliana fara sa anunte victime sau pagube materiale, relateaza AFP.Cu cateva momente inainte de anuntul armatei, postat pe Twitter, sirenele au sunat in cursul serii la Tel Aviv si in localitatile…

- Ucraina intentioneaza sa faca o importanta achizitie de echipamente de aparare de înalta tehnologie din Statele Unite ale Americii, inclusiv sisteme suplimentare de arme letale, precum rachetele Javelin, scrie Ukrainska Pravda citata de Rador. Anuntul în acest sens a fost facut de…

- Turneul de la New Haven dispare din calendarul WTA dupa 21 de ani de activitate. Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) le-a transmis un mesaj organizatorilor. Anunțul desființarii a fost facut pe contul oficial de Twitter al turneului: „Sfarșitul unei ere. Dupa 21 de ani de tenis in New Haven, trebuie sa…