La Stampa: Ucraina - Papa convoacă în iulie, la Roma, biserica greco-catolică În timp ce se pregateste pentru calatoriile în Bulgaria și Macedonia, Papa Francisc priveste si mai departe, la tragediile Ucrainei, fost teren de revoluții și foamete si actual scenariu de razboaie, precum cel din Donbass care, din 2014 si pâna în prezent a provocat aproximativ 10 mii de victime și diviziuni intra-bisericești. Astfel, Papa Francisc a decis sa-i invite la Roma pe Arhiepiscopul major, pe membrii sinodului permanent și pe mitropolitii Bisericii Greco-Catolice ucrainene. Reuniunea se va desfasura la Vatican în perioada 5-6 iulie și vor participa si superiori… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a donat 500.000 de dolari pentru a-i ajuta pe refugiații din Mexic. Suma donata de liderul suprem al Bisericii Catolice va fi imparțita in cadrul a 27 de proiecte din comunitațile mexicane și congregațiile religioase, care primesc migranții din țarile Americii Centrale. „Barbați și femei,…

- Preotul Cristian Terhes, candidat pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare, a fost eliberat de exercitiul functiilor sacerdotale printr-o decizie a Episcopiei Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica, de Oradea, potrivit MEDIAFAX. Potrivit Episcopiei Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica, de Oradea,…

- Alianta dintre cele trei mari servicii publice de radio si televiziune din Europa continentala: RAI (Italia), France TV (Franta) si ZDF (Germania), îsi sarbatoreste prima zi de nastere în orasul în care a fost anuntata: la Lille, în Franta, si tot în timpul Festivalului…

- Primul pas spre beatificarea celor sapte episcopi ucisi pentru credinta, in inchisorile comuniste din Romania, a fost facut. Marti, 19 martie, Papa Francisc l-a primit in audiența pe Cardinalul Angelo Becciu, Prefectul Congregației Cauzelor Sfinților. In cadrul audienței, Sfantul Parinte a…

- Suveranul Pontif, a lansat, sambata, un apel credinciosilor sa constientizeze pacatele comise impotriva mediului inconjurator. El spune ca acest subiect este rar intalnit la spovedanie, deși este un pacat impotriva "Naturii și Creației". "Atunci cand dau binecuvantarea dupa spovedanie, rar se intampla…