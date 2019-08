La Stampa: Toate obstacolele autonomiei strategice: de ce este UE împărţită în două? Autonomie? Da. Desigur, cel putin în principiu. Dar cum si fata de cine? Asta nu mai e deloc clar. Pe scurt, Europa statelor se pierde atunci când vine vorba de viitorul Uniunii Europene si nu poate gasi patratul &"autonomiei strategice europene&". Exista un grup de tari care ar dori o UE capabila sa actioneze singura, dar si aici ideile sunt neclare, chiar si printre cei care sunt de acord cu necesitatea unei schimbari de ritm, potrivit La Stampa, citat de Rador.



Noul studiu pe aceasta tema realizat de Consiliul European pentru Relatii Externe (Ecfr), primul think tank pan-european,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla printre țarile cu cea mai mare scadere a populației in anul 2018, iar la nivelul Uniunii Europene, cifra locuitorilor a crescut, arata datele Eurostat. La fel, țara noastra este pe locul patru in Europa la mortalitate. Populatia Uniunii Europene a ajuns la aproape 513,5 milioane de persoane…

- Acest mecanism financiar acopera mai multe programe de finantare, care au ca scop reducerea discrepantelor sociale si economice intre tarile SEE si consolidarea cooperarii intre statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) si cele 15 tari beneficiare (Bulgaria, Cehia, Croatia, Estonia, Grecia,…

- ‘Eu personal cred ca o singura decizie este de luat: angajarea de negocieri cu Macedonia de Nord si Albania, asa cum a recomandat Comisia Europeana’, a afirmat Donald Tusk dupa o intalnire cu presedintele macedonean Stevo Pendarovski la Bruxelles. ‘Dar trebuie sa fim onesti cu voi: nu toate statele…

- In randul statelor membre, cea mai ridicata pondere a populatiei ocupate in agricultura se inregistra anul trecut in Romania (23% din totalul angajatilor), Bulgaria (18%), Grecia (11%) si Polonia (10%), in timp ce in domeniul industrial cel mai ridicat procent era in Cehia (37%), Slovacia (32%),…

- Cum se voteaza la alegerile UE: In primele trei zile ale scrutinului, organizat in perioada 23-26 mai, si-au exprimat dreptul de vot alegatorii din Olanda, Marea Britanie, Irlanda, Republica Ceha, Letonia, Malta si Slovacia.Duminica voteaza majoritatea tarilor membre: Austria, Belgia, Bulgaria,…

- Pentru prima data dupa mulți ani, Guvernul avanseaza o data pentru adoptarea monedei euro, anul 2024. Inițial trebuia sa aderam inca din anul 2019. Aceasta asumare vine intr-un document trimis Comisiei Europene și e facuta in condițiile in care BNR e mai rezervata cu privire la acest proces. Ce este…

- Principalele destinatii pentru vehiculele electrice si hibride in functie de valoarea exporturilor au fost, in 2018, Norvegia (39%), SUA (23%) si China (10%), in timp ce importurile in UE au venit in principal din Coreea de Sud (48%), Japonia (35%) si SUA (10%). Cei mai mari exportatori din UE de…

- Ziua Europei, ramasa in istorie și sub numele de "Ziua Schuman", este marcata in fiecare an, la data de 9 mai, cand este sarbatorita și Ziua Independentei Romaniei, dar și Ziua Victoriei aliatilor in cel de-al Doilea Razboi Mondial. La 9 mai 1950, la cinci ani de la incheierea celui de-Al Doilea Razboi…