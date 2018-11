Silvio Berlusconi a avut mereu un vis interzis: cel de a obtine 51 la suta din voturi. Obisnuia sa spuna des acest lucru, chiar si atunci cand Forza Italia naviga cu peste 30 la suta in momentele dificile ale Aliantei cu Umberto Bossi si Gianfranco Fini. Acum, Cavalerul este canibalizat de Matteo Salvini care imbratiseaza (si el) visul de a nu mai fi nevoit sa dea socoteala nimanui. Liber sa guverneze fara batrana coalitie de centru-dreapta pe care a depozitat-o deja in dulapul bunicilor si fara Miscarea 5 Stele cu care se dueleaza zilnic in incompatibilitati, scrie La Stampa citata de Rador.