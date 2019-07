La Stampa: Rebusul femeilor pentru Comisia UE. Dombrovskis vrea economia Douazeci și șase de casute de completat (27 în cazul amânarii Brexitului) cu cel puțin treisprezece femei. Ursula von der Leyen are doar doua luni (inclusiv pauza de vara) pentru a-și forma echipa cu piesele care îi vor fi furnizate de guvernele UE. Nu-i va fi simplu sa gaseasca o schema de joc echilibrata și funcționala, potrivit La Stampa, citat de Rador.



Urmatorul președinte al Comisiei Europene va prelua funcția pe 1 noiembrie, însa echipa lui von der Leyen va trebui sa fie pregatita cu cel puțin o luna înainte. Începând cu 30 septembrie, vor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

