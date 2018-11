Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de oameni, apropiati ai jurnalistului saudit Jamal Khashoggi s-au adunat joi ain fata consulatului Arabiei Saudite din Istanbul pentru a cere dreptate si a saluta amintirea jurnalistului saudit ucis in aceasta misiune diplomatica in urma cu trei saptamani, relateaza AFP. Jurnalistii…

- Autoritațile saudite nu au permis anchetatorilor turci sa percheziționeze un puț situat in gradina consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, scena uciderii unui ziarist critic al Riadului, a anunțat agenția turca de presa Anadolu, preluata de AFP.

- Arabia Saudita nu i-a autorizat pe anchetatorii turci sa cerceteze un put situat in gradina consulatului saudit la Istanbul, locul unde a fost ucis jurnalistul Jamal Khashoggi, critic la adresa Riadului, informeaza agentia de presa turca Anadolu, preluata de AFP. Politistii turci, care au efectuat doua…

- Parti din cadavrul jurnalistului Jamal Khashoggi, ucis in interiorul Consulatului Arabiei Saudite de la Istanbul, au fost gasite in gradina resedintei consulului saudit, transmite corespondentul Sky News din Turcia.

- Cinci angajati turci ai consulatului Arabiei Saudite din Istanbul au dat luni declaratii ca martori in ancheta privind uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a transmis postul turc de televiziune NTV, potrivit Reuters. Douazeci de angajati ai consulatului, inclusiv soferul consulului,…

- Papa Francisc si-a exprimat disponibilitatea de a vizita Phenianul, capitala Coreei de Nord, si a explicat ca va lua in considerare calatoria dupa primirea unei invitatii oficiale. Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al presedintelui sud-coreean Moon Jae-in, imediat dupa audienta pe care liderul…

- In ziua in care a disparut in Turcia cunoscutul ziarist saudit Jamal Khashoggi, doua avioane misterioase au venit din Arabia Saudita, au aterizat pe aeroportul Ataturk (din Istanbul - n.red.) si la scurt timp au decolat inapoi spre tara de provenienta, potrivit Hurriyet, citat de Rador.