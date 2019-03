La Stampa: Italia în recesiune în 2019 În 2019, Italia a intrat în recesiune, în contextul unei creșteri slabe în întreaga zona euro, ca urmare a tensiunilor globale care încetinesc exporturile și a unei cereri interne slaba. OCDE revizuieste în jos creșterea italiana, astfel încât în conformitate cu 'Interim Economic Outlook' prezentat la Paris, PIB-ul Italiei va fi negativ, -0.2, în 2019, pentru a ajunge pâna la 0,5 % în 2020, respectiv -1 , 1 puncte și 0,4 puncte, comparativ cu previziunile anterioare facute de Economic Outlook în luna noiembrie,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

