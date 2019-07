La Stampa: Hamas, unităţi secrete în Liban şi Turcia pentru a ataca Israelul “Departamentul constructii&": sub acest nume, Hamas a creat o unitate care actioneaza în strainatate, în special în Liban si Turcia, cu scopul de a achizitiona si de a dezvolta arme tehnologic avansate pentru a lovi Israelul de pe mai multe fronturi în cazul unui nou conflict. Existenta acestei unitati a fost dezvaluita de un fost luptator al Hamas: crearea celulei dateaza din 2014, este subordonata comandamentului militar al Hamas din Gaza, iar scopurile sale nu sunt dezvaluite tarilor în care actioneaza, pentru a se putea bucura de o mai mare libertate de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

