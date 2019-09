La Stampa: Di Maio: "Guvernul depinde de votul lui Rousseau"

Stiri pe aceeasi tema

- „Am votat pentru respingerea ordonanței, avand in vedere ca fenomenul infracțional este scapat de sub control. Recidiva a atins cote alarmante, dupa cum se arata in expunerea de motive care insoțește propunerea legislativa de abrogare a Legii recursului compensatoriu și anularea amnistiei…

- Fostul premier italian Matteo Renzi a propus formarea unui guvern tehnocrat fara partidul de extrema dreapta Liga - o potentiala amenintare la adresa ambitiilor sefului Ligii, Matteo Salvini. "Guvernul institutional" ar urma sa includa partide de stânga si centru-dreapta, de dragul unitatii…

- Vladimir Putin s-a prezentat la summitul G20, declarând ca democrația liberala este depașita, iar ca raspuns, cel care ar trebui sa fie liderul mondial al liberalismului a facut o gluma la adresa ofensivei lansate de Moscova pentru a interveni în procesele electorale și a destabiliza democrația…

- SUA nu este de acord cu votul în sprijinul Moscovei în cadul APCE al deputatului PPDA Andrei Nastase și socialistul Vlad Batrîncea. Precizarea a fost facuta de ambasadorul SUA în Republica Moldova, Dereck J. Hogan, în cadrul emisiunii În Profunzime de la Pro TV.…

- Mario Draghi, presedintele Bancii Centrale Europene, este luat in considerare de Guvernul populist italian ca un posibil candidat pentru a conduce Comisia Europeana, a anuntat vineri publicatia La Stampa, informeaza Bloomberg.Economistul italian, in varsta de 71 de ani, isi incheie mandatul…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca Guvernul ar putea adopta, joi, ordonanța de urgența pentru modificarea Codului administrativ, daca toate criteriile sunt implinite.„Nu am vazut inca lista cu actele normative pe care le vom adopta maine in cadrul ședinței de Guvern. Daca sunt indeplinite…

- PSD transmite ca respingerea motiunii de cenzura "confirma faptul ca Guvernul se bucura de un sprijin parlamentar stabil care va permite continuarea realizarii promisiunilor fata de electorat" si ca motiunea nu a intrunit toate voturile parlamentarilor care s-au coalizat pentru a vota "pentru". "PSD…

- Mihai Fifor, președintele Consiliului Național și purtatorul de cuvant al PSD, a comentat la Antena 3 ce șanse sunt ca Guvernul sa pice prin moțiunea de cenzura. „Am avut la inceputul saptamanii reuniunea grupurilor parlamentare, a participat și Viorica Dancila. Colegii mei senatori și deputați au…