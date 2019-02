Stiri pe aceeasi tema

- Investitorul miliardar si militantul politic liberal George Soros a lansat un apel catre Europa sa se "trezeasca" si sa realizeze "amploarea amenintarii" cu care se confrunta din partea celor pe care el ii considera inamicii ei, atat in plan intern cat si in plan extern, informeaza…

- Manfred Weber, liderul grupului PPE din Parlamentul European si candidat pentru functia de presedinte al Comisiei Europene, a criticat joi, la Atena, guvernul grec si guvernul italian pentru faptul ca nu l-au recunoscut pe Juan Guaido drept presedinte interimar al Venezuelei, spargand astfel unitatea…

- Tratatul franco-german semnat marti la Aachen de presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel, la 56 de ani de la Tratatul de la Elysee, este axat pe securitate, si nu pe dinamism, comenteaza miercuri cotidianul conservator german Die Welt, citat de dpa. "Esenta…

- Uniunea Europeana a blocat activele Serviciului iranian de informatii si a doi agenti, in contextul in care Olanda a acuzat Iranul de asasinarea a doi disidenti, iar Franta si Danemarca au denuntat o serie de comploturi iraniene in Europa, in timp ce Teheranul a acuzat UE ca protejeaza "teroristi",…

- Presedintele ALDE Europa, Hans van Baalen, a declarat, la RFI, ca Romania trebuie sa ia in serios recomandarile Comisiei de la Venetia si GRECO privind statul de drept. El a mai spus ca Romania este pregatita sa exercite presedintia rotativa a UE, Melescanu fiind ”un ministru bun”.”Bineinteles…

- Franta este ''omul bolnav al Europei'' si problemele sale cauzeaza turbulente pentru Uniunea Europeana, a afirmat luni ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz, care a evocat miscarea 'vestelor galbene' si recentul atentat jihadist de la Strasbourg soldat cu cinci morti,…

- Senatorul PSD Serban Nicolae afirma ironic, intr-o postare pe Facebook, referindu-se la protestele din Franta soldate cu sute de raniti ca este sigur ca Parlamentul European va reactiona in regim de urgenta si va adopta o rezolutie dura, concluzia sa fiind ca Europa nu are doar mai multe viteze,…