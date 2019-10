Stiri pe aceeasi tema

- Bunicul și mama Luizei Melencu vor ramâne internați. Medicii de la Craiova, acolo unde cei doi au ajuns cu o ambulanța SMURD de victime multiple, au decis ca aceștia sa ramâna în spital pâna dimineața.

- Echipa masculina de volei SCM „U” Craiova trage tare in pregatirile premergatoare noului sezon din Divizia A1. Voleibalistii lui Danut Pascu asuda inca din luna august, iar saptamana trecuta au participat la un prim turneu de pregatire la Galati. Acolo au inregistrat doua infrangeri, 2-3 cu Hebar Pazardzhik…

- Un barbat, de 47 de ani, din Piatra Olt, conducea un autoturism, pe DN 65, in direcția Pielești – Craiova și a accidentat mortal un pieton, in varsta de 46 de ani, din Slatina, care ar fi patruns pe partea carosabila. Polițiștii au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa, urmand a se stabili cu…

- Editia cu numarul 18 a "Cupei Ginbox" la kick-boxing a reunit, la strandul Lemon, sportivi din Craiova, Ramnicu Valcea, Drobeta Turnu Severin, Hunedoara, Carpinis, Lugoj si Timisoara.... The post „Cupa Ginbox”, la final appeared first on Renasterea banateana .

- „Digi, fotbalul ce rost mai are? Cand gazda joaca in deplasare…”, a fost mesajul celor peste 100 de suporteri reșițeni care au susținut echipa la Timișoara. Bannerul afișat de Marcel Gușca și ceilalți reșițeni a fost salutat cu aplauze de cei aproape o mie de suporteri timișoreni. Pe…

- Aproximativ 1.500 de membri si simpatizanti ai PNL, parlamentari si alesi locali participa, astazi, la Craiova, la Adunarea Regionala a organizatiilor PNL din Sud-Vest si Oltenia. La eveniment a ajuns si presedintele Klaus Iohannis, care candideaza din partea PNL pentru un nou mandat.Klaus…

- CFR Cluj este obligata de Liga Profesionista de Fotbal sa plateasca aproximtiv 500 de lei pentru transportul lui Sebastian Coltescu de la Craiova la Comisia de Disciplina. Campionii României au ramas fara antrenor pentru patru etape, dar si fara Adrian Paun, mijlocasul fiind suspendat trei…

- CUPA ROMANIEI 16-IMI DE FINALA. Astfel, partida de pe 24 septembrie dintre UTA și Dinamo nu se va juca in nocturna, ci va incepe la ora 16:30. FC U Craiova, echipa lui Adrian Mititelu, o va intalni pe "U" Cluj, de la ora 21:30, pe Stadionul "Ion Oblemenco". FCSB va incheia aceasta faza a competiției…