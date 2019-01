La spital se cheltuie prea multi bani „Acum, la spital, se cheltuie foarte mulți bani inutil, de exemplu pe medicamente, sume foarte mari. La cantina, nu sunt foarte bine definite porțiile, eu nu am știut ca trebuie sa fie porții normale, porții pentru diabetici și porții pentru tuberculoza. Sunt prețuri recomandate, porția normala are preț recomandat de 10 lei dar poate sa fie și mai mica, ori la noi e 16,7 lei fara TVA. Și atunci te intrebi de ce stau oamenii la spital? Stau pentru ca stau bine, nu platesc chirie, sunt niște lucruri incredibile pe care le-am aflat despre spital”, a explicat Borcean. Un alt aspect care… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

