Presedintele rus Vladimir Putin a lansat miercuri primul sau "summit Rusia-Africa" de anvergura, promitand unei audiente de lideri africani sa dubleze in urmatorii cinci ani schimburile comerciale, informeaza AFP. Dupa ce a avut o intrevedere de aproape o ora cu omologul sau egiptean Abdel Fattah al-Sissi, presedintele rus a deschis acest summit in statiunea balneara Soci, insistand asupra potentialului de dezvoltare al Africii. In fata a zeci de sefi de stat si de guvern, Putin a dat asigurari ca Rusia va putea "cel putin dubla" schimburile sale comerciale cu Africa in urmatorii cinci ani, laudand…