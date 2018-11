La soare în toiul iernii. Cum te distrezi la Eilat Eilat este o stațiune din Israel, aflata la malul Marii Roșii, un mic paradis exotic in inima deșertului, mai accesibil din Romania decat te-ai aștepta. In mai puțin de trei ore cu avionul de la București, uiți de frig și de iarna. Așa ca, daca inca nu ți-ai rezervat nimic de sarbatori, poate e cazul sa arunci un ochi pe ofertele de vacanța in Israel. Poate ca plajele din Eilat nu pot rivaliza cu cele din Thailanda sau din Cuba, dar soarele este la fel de stralucitor și de fierbinte in punctul sudic al Israelului, la granița cu Iordania și cu Egiptul. Iar exotismul exista și el din plin: de la… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

