- Ed Sheeran a ridicat un stadion intreg in picioare, miercuri seara pe Arena Nationala, unde a fost primit cu urale de catre 50.000 de fani. Artistul britanic a intrat pe scena imbracat in tricoul Nationalei de fotbal a Romaniei si a fluturat in aer drapelul nostru, moment in care a fost aplaudat de…

- In cadrul turneului național, Sublime, trupa de muzica rock, Holograf, ajunge și la Satu Mare. Concertul va avea loc vineri, 8 Noiembrie, la Casa de Cultura a Sindicatelor, cu incepere de la ora 19:30. Bilete au fost puse deja in vanzare pe site-ul iabilet.ro, iar preturile variaza intre 79-149 de lei,…

- Andra și Voltaj vor fi la Satu Mare, in data de 8 iunie, in cadrul turneului Live-&Crunch. Concertul va avea loc in parcarea mall-ului Shopping City Satu Mare, incepand cu ora 19:00. ”Andra și Voltaj te asteapta la Live&Crunchy! – o petrecere cu muzica buna, mancare delicioasa, atmosfera incendiara…

- Laureații Concursului Internațional de Canto „Georges Enesco” 2018 au sustinut in Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” joi, 16 mai, concertul extraordinar din cadrul turneului „Voci pentru Europa”. Concertul a fost organizat de Asociația Noesis-Enesco cu sustinerea partenerilor sai:…

- Filarmonica de Stat Sibiu propune publicului sibian un eveniment cultural deosebit, o calatorie muzicala alaturi de doi dintre cei mai mari compozitori ai tuturor timpurilor: W.A. Mozart și G.F. Handel. Concertul...

- Lenny Kravitz va sustine un show luni, 6 aprilie, de la ora 18.00, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Concertul de la Cluj este parte a unui turneu mondial in care artistul isi promoveaza noul album, Raise Vibration.

- F. T. Imaginea pe care o vedeți face nu cat o mie de cuvinte, ci cat niște arbori cu nesimțire taiați ! Face, daca vreți, cat o bataie de joc la adresa acelora despre care, nu mai tarziu de ieri, scriam ca pun mana pe cazma și sapa gropi. Și planteaza. Au plantat și vor mai planta nu numai angajații…

- Un nou concert extraordinar va avea loc vineri, 19 aprilie, de la ora 19:30, la English Pub Art Club Lugoj. Concertul va fi susținut de trupa timișoreana ABRA, avandu-i in componența pe: Adrian Scwartz-Dinu (chitara, voce), Christian Podratzky (bas), Horia Crisovan (chitara) și Florin Cvasa…