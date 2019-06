Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk a declarat vineri in marja summitului G20 care are loc la Osaka, in Japonia, ca UE este in prezent "mai aproape" de un acord cu privire la numirile pentru principalele posturi din institutiile Uniunii Europene, dar ca o decizie va fi luata in cadrul unui…

- Actualul comisar european din partea Romaniei, Corina Crețu, va demisiona din funcție și de pe 2 iulie iși va prelua mandatul de europarlamentar. Fostul europarlamentar Cristian Preda susține ca președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, nu a cerut sa fie numit un alt reprezentant din partea…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat joi ca este posibila alocarea de bani in cadrul actualului exercitiu bugetar pentru construirea spitalelor regionale, in cazul in care Guvernul roman face o cerere in acest sens, dar a subliniat totodata ca la nivelul Comisiei…

- Aceasta lege este ceruta de investitori care au acuzat Banca Centrala a Sloveniei ca le-a provocat pierderi atunci cand a acordat un ajutor de 3,2 miliarde euro catre industria financiara din Slovenia. Cu prilejul salvarii bancilor din Slovenia, interventie care a fost aprobata de Comisia Europeana…

- Kristalina Georgieva, CEO al Bancii Mondiale, ar putea deveni urmatorul presedinte al Comisiei Europene, conform Bloomberg, care citeaza surse apropiate discuțiilor purtate de liderii europeni la summit-ul de la Sibiu.Funcția este una dintre cele trei de top care vor fi discutate in urmatoarele…

- Autor: Octavian ȘTIREANU Dl.Iohannis se crede proprietarul summit-ului de la Sibiu asa cum Tiriac este proprietarul turneului de la Madrid. Dar diferenta este de la cer la pamant: Iohannis doar se crede, Tiriac chiar este; Iohannis s-a improprietarit pe un eveniment platit din bani publici, in timp…

- Romania ”trebuie sa revina urgent pe calea unui proces corect de reforma” Vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Foto: euranetplus-inside.eu. Comisia Europeana si Parlamentul de Strasbourg au avertizat, astazi, autoritatile de la Bucuresti, ca trebuie sa revina pe calea unui proces…