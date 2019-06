Sub genericul “Jocurile vacantei- 2019”, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și secțiile sale muzeale din Ploiești și județ ofera copiilor posibilitatea participarii la ateliere interactive de creație/comunicare și la interesante incursiuni cultural-istorice, in vederea petrecerii instructiv-educative a vacanței de vara. Astfel: •la Muzeul de Istorie și Arheologie este programata actiunea ,,Jocuri si povesti”, in perioada 1-31 iulie, in fiecare zi de miercuri, intre orele 10.00 – 11.30 ( inscrieri la telefoanele 0244 514 437; 0745 366 219); • Muzeul Memorial ,,Paul Constantinescu”…