Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de gimnaziu ar putea petrece mai putine ore la scoala, incepand din toamna, dupa ce ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a spus ca programa actuala este prea incarcata pentru pe cei mici, iar copiii ajung sa nu-i mai faca fata.

- Cursurile sunt suspendate marti, 22 ianuarie, in patru unitati de invatamant - doua școli generale și doua colegii - din sectorul 2 din capitala din cauza frigului din clase. De asemenea, peste 50 de blocuri din același sector au ramas fara caldura și apa calda, din cauza unei noi averii la RADET. Șeful…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a emis miercuri seara un ordin conform caruia vineri vor fi inchise toate scolile, scrie Ziare.com. In document se precizeaza ca a fost avuta in vedere o adresa emisa astazi de Ministerul Sanatatii. “In data de 25 ianuarie 2019 se suspenda cursurile in toate…

- Cursurile sunt suspendate, marti, in patru unitati de invatamant din Sectorul 2 din cauza ca nu au caldura, a declarat, pentru AGERPRES, inspectorul Marian Banu, din cadrul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.Este vorba despre Colegiul Emil Racovita, Colegiul Iulia Hasdeu, Scoala gimnaziala…

- In luna ianuarie 2019 somerii brasoveni se pot inscrie gratuit la cursuri de formare profesionala pentru urmatoarele meserii: agent de securitate, bucatar, confecționer-asamblor articole din textile, cosmetician, inspector in domeniul securitații și sanatații in munca, lucrator in comert și…

- Din cauza unor probleme de alimentare cu energie electrica, luni, 17 decembrie, nu s-au desfasurat cursuri in mai multe unitati de invatamant din tara. Pe lista Ministerului Educatiei Nationale s-au aflat si 10 unitati de invatamant din judetul Satu Mare. Iata lista judetelor unde nu s-au tinut luni…

- Noul an scolar nu aduce vesti bune. Cel putin in judetul Buzau, zeci de scoli si gradinite ar putea fi comasate cu alte unitati de invatamant din lipsa de elevi. Este vorba despre cateva unitati de invatamant din localitatile Merei, Vernesti, Tisau, Smeeni, Valea Parului, dar si altele. Sindicalistii…

- Un numar de cinci unitati de invatamant din municipiul Galati si-au suspendat cursurile din cauza faptului ca nu au fost facute bransamentele la gaze pentru centralele termice instalate inca din vara de municipalitate, iar in clase este frig. Patru dintre cele cinci unitati de invatamant,…