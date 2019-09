Stiri pe aceeasi tema

- Catedre de informatica, matematica sau de chimie vor fi ocupate in acest an cu profesori necalificati sau profesori pensionari, dupa ce, in urma sedintelor de repartizare a posturilor pentru cadrele didactice, acestea au ramas vacante, potrivit reprezentantilor Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ)…

- Rezultatele finale inregistrate la proba scrisa din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invațamantul preuniversitar (sesiunea 2019) Reevaluarea lucrarilor contestate la proba scrisa din cadrul concursului national pentru ocuparea posturilor…

- Reevaluarea lucrarilor contestate la proba scrisa din cadrul concursului national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar a generat o majorare cu 1,51% a ratei notelor peste 7 sau egale cu 7: de la 46,86% (rezultate initiale) la 48,37% (rezultate…

- Ministerul Educatiei anunta ca au fost publicate rezultatele probei scrise a concursului de titularizare, inainte de contestatii. Astfel, 46,86 la suta din candidati au obtinut note peste 7, procentul fiind putin mai mic decat cel de anul trecut. Potrivit Ministerului Educatiei Nationale (MEN),…

- Rata notelor peste 7 obtinute de candidatii care au participat la proba scrisa din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar 2019 este, inainte de contestații, de 46,86%, anunța Ministerul Educației Naționale, conform Mediafax.Anul…

- Ministerul Educatiei National anunta ca 27.724 de candidati s-au inscris pentru proba scrisa din cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar. Proba are loc miercuri, incepand cu ora 10:00, in 85 de centre de examen. Ministerului…

- Proba scrisa din cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2019, se va desfasura miercuri, incepand cu ora 10,00, in 85 de centre de examen, potrivit unor date furnizate de Ministerul Educatiei. Pentru sustinerea…

- Proba scrisa din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar, sesiunea 2019, se va desfașura in data de 17 iulie 2019. Proba va avea loc la Liceul Tehnologic „Puskas Tivadar” din Sfantu Gheorghe ( situat in strada Pescarilor,…