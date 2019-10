La Scoala Gimnaziala Nr.1 elevii devin profesori de lectura. Unul dintre cele mai utile proiecte in promovarea lecturii din Scoala Gimnaziala Nr. 1 este proiectul international ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA229-047966_2 THE INFLUENCE OF BOOKS. Acesta promoveaza o lectura critica a textelor literare si beneficiaza de colaborarea tarilor partenere pentru o buna intelegere a specificului national a fiecarei literature di ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

