- Jucatorii din campionatul intern s-au relaxat alaturi de cei dragi la munte sau la mare, in destinații exotice sau exclusiviste. Vacanța e scurta, dar fotbaliștii din Liga 1 au savurat-o din plin. Profitand de Sarbatorile de iarna, jucatorii au uitat de miza play-off / play-out, de terenurile desfundate…

- Vacanta de iarna a elevilor din ciclul primar, gimnazial si liceal se va incheia pe 13 ianuarie, astfel ca scolarii se vor bucura de trei saptamani libere. Scoala va incepe din nou, pe 14 ianuarie.

- Sarbatorile au trecut, dar elevii au ajuns de abia la jumatatea vacanței de iarna. Aceștia au terminat cursurile pe 21 decembrie și se vor intoarce la școala pe 14 ianuarie. Dupa nici o luna, aceștia intra iarași in vacanța intersemestriala. Anul incepe… bine pentru elevi. Dupa ce se termina vacanța…

- Sarbatorile de iarna sunt perioada preferata a hotilor de locuinte. Nu este doar un cliseu din celebrul film Singur Acasa, ci o realitate alarmanta. Potrivit politiei, de cele mai multe ori, proprietarii atrag raufacatorii prin postarile pe retelele de socializare.

- Chiar daca șansele de a pleca in vacanța la sfarșit de an sunt destul de mici, Monica Anghel ar vrea s-o prinda Revelionul pe o plaja insorita. Cantareața ne-a marturisit ca este innebunita dupa soare și mare și viseaza la ziua in care iși va permite luxul de a refuza cantarile din decembrie pentru…

- Un studiu recent arata cați bani aloca romanii pentru vacanța de Craciun din 2018 și unde iși vor petrece sarbatorile de iarna. Astfel, peste 38% dintre romani nu isi fac planuri si cel mai probabil vor petrece acasa sarbatorile, alaturi de familie si prieteni. Cei mai multi dintre respondenti planuiesc…

- Romanii cu gandul la vacanta mai pot profita, anul acesta, de sarbatorile legale in care nu se lucreaza. Potrivit Codului Muncii, pana la finalul anului, salariatii se pot bucura de inca patru zile libere (una in noiembrie si trei in decembrie).