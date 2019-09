Un cititor al abrudinfo.ro ne-a transmis o fotografie din care se poate observa ca apa care curge la robinetele abrudenilor are aspect de „ciocolata calda”… „De ani buni, in orașul Abrud autoritațile sunt incapabile sa rezolve problema apei potabile. Ieri, la robinet, curgea ciocolata calda, in locul apei potabile. Practic apa este atat de murdara, turbiditatea ei este atat de mare incat nu o putem folosi la nimic”. Intr-o postare pe rețeaua de socialzare facebook, primarul orașului Abrud incearca sa lamureasca ”minunea” care ii afecteaza de mulți ani in fiecare vara pe abrudeni: „Ieri am fost…