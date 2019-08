Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova invita publicul astazi, la ora 11.00, la sediul sau din Ploiesti, la vernisajul expozitiei „Grafica si poezie in cartile postale”, eveniment cuprins in proiectul muzeal “Expozitia lunii”. Vor fi expuse carti postale tiparite in primele doua decenii ale…

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova anunta publicul ca maine, 20 iulie, incepand cu ora 16.00, la sediul Muzeului Memorial „Nichita Stanescu” din Ploiesti, va avea loc vernisajul expozitiei de pictura „Flori din poezia sufletului”. Lucrarile sunt semnate de Elena Marin. Expozitia va fi…

- Lupte, ritualuri si dansuri antice, ateliere interactive si multe altele, condimentate cu voie buna, se vor desfasura in cadrul celei de-a IX editii a "Porolissum Fest", festivalul de reconstituire istorica ce va avea loc in perioada 13-14 iulie, cu tema "Urzeala provinciei Dacia". Potrivit programului…

- Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova a organizat ieri, la Muzeul Petrolului din Ploiești, str. Dr. Bagdasar nr. 8, vernisajul expoziției „Rafinaria Petrotel-Lukoil, 115 ani de istorie”. Rafinaria a fost inființata in anul 1904 și s-a numit Societatea Romano-Americana. …

- Un barbat din comuna prahoveana Dumbrava a sapat o groapa pentru o fosa septica. Omul a nimerit insa peste oseminte umane. Acesta a alertat imediat autoritațile, a informat ziarulincomod.ro. La fata locului au ajuns politistii de la criminalistica, urmand sa ajunga si specialisti de la Muzeul Judetean…

- Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova va invita la vernisajul expoziției „Rafinaria Petrotel-Lukoil, 115 ani de istorie”, care va avea loc miercuri, 19 iunie 2019, orele 13.00, la Muzeul Petrolului din Ploiești, str. Dr. Bagdasar, nr. 8. Rafinaria a fost inființata in anul 1904 și…

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova in parteneriat cu Colegiul National „Ion Luca Caragiale” Ploiesti invita publicul maine, la ora 11.00, la sediul sau din Ploiesti, str. Toma Caragiu nr. 10, la vernisajul expozitiei lunii iunie „Ilustratii din cuvinte – expozitie de caligrafie”, editia…

- Vineri, 31 mai, este ultima zi de scoala pentru elevii claselor a XII-a si a XIII-a. Acestia mai au la dispozitie doua zile sa se inscrie pentru a sustine examenele din sesiunea iunie – iulie 2019. Primul examen va fi luni, 3 iunie, la Limba si literatura romana. La nivelul judetului Maramures, aproximativ…