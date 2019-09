Stiri pe aceeasi tema

- La revenirea la gradinița sau la școala, nu este nevoie ca elevii sa aduca aviz epidemiologic de la medicul de familie sau de la medicul școlar, informeaza Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale.Vezi și: Tonel Pop rastoarna cazul Caracal: Alexandra a vorbit cu 3 polițiști Pentru…

- Pentru ca in ultima vreme, s-au propagat in spațiul public mai multe informații despre documentele medicale necesare copiilor la inceput de an școlar, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, aflata in subordinea Primariei Capitalei, face urmatoarele precizari: - La revenirea in colectivitate,…

- Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti a precizat vineri ca la revenirea în colectivitate, la gradinita sau la scoala, dupa vacanta, nu este nevoie de aviz epidemiologic de la medicul de familie sau de la medicul scolar.

- Vacanța trece dar problemele școlilor raman. Spre exemplu, Gradinița din Balta Alba nu se va deschide odata cu inceperea anului școlar, pentru ca Direcția de Sanatate Publica i-a suspendat activitatea pe motiv ca numai ca nu deține autorizație sanitara de funcționare- situație in care se mai afla și…

- Noul an scolar bate la usa, iar asta se vede deja in magazine, unde a inceput vanatoare de rechizite. Fie ca vin cu liste de cumparaturi, fie ca fac calcule pe loc, parintii recunosc ca rareori socoteala de acasa se potriveste cu cea din targ.

- Ministrul interimar al Educatiei, Valer-Daniel Breaz, a decis ca prima zi de cursuri din anul scolar 2019-2020 sa fie luni – 9 septembrie. Structura anului scolar cuprinde: semestrul I 9 septembrie – 20 decembrie 2019 si semestrul al II-lea 13 ianuarie – 12 iunie 2020, cursurile fiind dispuse pe durata…

- Bunica Sofia, devenita celebra dupa ce a fost concediata de la gradinița la varsta de 83 de ani și apoi reangajata in urma indignarii opiniei publice, a decis sa vina in continuare la munca. Inițial femeia anunțase ca va mai lucra ca femeie de serviciu pana la vacanța de vara, dar acum s-a razgandit…

- Elevii intra vineri in vacanta de vara, care se va incheia in 9 septembrie. Elevii claselor a VIII-a vor sustine Evaluarea Nationala incepand de marti, in timp ce probele Bacalaureatului au inceput deja. Anul scolar 2019-2020 va incepe in 9 septembrie si se va incheia in 12 iunie. Semestrul I se va…