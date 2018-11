La Repubblica: Vaticanul a decis beatificarea misticei stigmatelor

''Ma aflu aici aici pentru a va anunta ca, in urma rapoartelor noastre, congregatia pentru doctrina credintei a aprobat inceperea procesului de beatificare a mamei Natuzza Evolo", le-a spus episcopul de Mileto-Nicotera-Tropea, Monseniorul Louis Renzo, credinciosilor in timpul liturghiei celebrate sambata la Paige (Vibo Valentia). Vestea a fost intampinata cu entuziasm de cele peste 15.000 de persoane prezente la slujba si care fac parte din cenaclele de rugaciune ale mamei Natuzza. "In zilele urmatoare, a adaugat Msgr Renzo - ma voi intalni la Roma cu secretarul Congregatiei Sfintilor cu care…