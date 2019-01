Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul german a declarat luni ca inca mai cauta un port pentru doua nave apartinand unor ONG-uri germane pentru a debarca 49 de migranti salvati in Marea Mediterana in ultimele saptamani de la sfarsitul anului trecut, informeaza dpa si EFE, relateaza Agerpres.Purtatorul de cuvant al guvernului…

- Organizatia neguvernamentala germana Sea-Eye cauta sambata un port pentru a debarca 17 migranti salvati in cursul diminetii, iar compatrioata sa Sea-Watch era in continuare in asteptarea unui port care sa accepte 32 migranti salvati pe 22 decembrie, relateaza AFP, preluata de

- O nava a ONG-ului german Sea-Watch 3 cauta de sambata un port la Marea Mediterana pentru a debarca 33 de migranti, in timp nava ONG-ului spaniol Open Arms se indreapta catre Spania, dupa ce a primit din partea guvernului de la Madrid permisiunea sa debarce in portul Algeciras cei 310 migranti pe…

- Site-ul spaniol El Diario a anuntat ca bebelusul salvat in Marea Mediterana de nava ''Open arms'' a ONG-ului Proactiva a fost evacuat, impreuna cu mama sa, cu ajutorul unui mic elicopter al Pazei de Coasta din Malta, relateaza Rai News , citat de Rador.

- Misiunea europeana in Marea Mediterana “Eunavformed Sophia" va expira pe 31 decembrie "si ne mentinem cu fermitate indisponibilitatea fata de proceduri de debarcare care prevad acostarea numai in porturi italiene. Momentan nu sunt progrese semnificative in negociere, in ciuda cererilor noastre de a…

- Peste 15.000 de migranti care au incercat fara succes si cu riscul vietii lor sa traverseze Marea Mediterana pentru a ajunge in Europa au fost repatriati din Libia spre tara lor de origine de la inceputul anului, a anuntat vineri Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), relateaza AFP citat…

- ''Ma aflu aici aici pentru a va anunta ca, in urma rapoartelor noastre, congregatia pentru doctrina credintei a aprobat inceperea procesului de beatificare a mamei Natuzza Evolo", le-a spus episcopul de Mileto-Nicotera-Tropea, Monseniorul Louis Renzo, credinciosilor in timpul liturghiei celebrate sambata…

- ''Merg mai departe cu capul sus pentru Roma, orasul meu iubit, si pentru toti cetatenii". Asa a comentat primarul Romei, Virginia Raggi, achitarea de acuzatia de fals intelectual in procesul care a avut calitatea de parata pentru angajarea lui Renato Marra anunța La Repubblica citata de Rador.