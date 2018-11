Stiri pe aceeasi tema

- "Demisia, demisia'', scandeaza in cor locuitorii Romei in timpul manifestatiei din piata Campidoglio impotriva primarului Virginia Razzi. "Roma spune stop", acesta este sloganul ales pentru a protesta impotriva "degradarii orasului" scrie La Repubblica citata de Rador.

- Prin Sentinta penala nr.377, pronuntata de Sectia Penala a Tribunalului Prahova, se informeaza printr-un comunicat de presa, la data de 23.10.2018, in dosarul nr. 456/105/2016, instanta a dispus, in baza dispozitiilor art. 396 alin.5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cod de procedura penala, achitarea…

- Imediat dupa ce a sosit la Bruxelles, premierul italian i-a raspuns comisarului Oettinger cu privire la legea bugetara, dar excluzand modificarile. Premierul italian indulceste, apoi, mesajul, invocand dialogul cu UE: "Eu cred intr-un dialog constructiv. Cu siguranta vom primi observatii, critici si…

- Așa cum se intampla in majoritatea tarilor din Uniunea Europeana și un numai, statul roman va incerca sa puna mai mare accent pe recuperarea prejudiciilor cauzate prin comiterea infracțiunilor de evaziune fiscala. Daca in data de 29 mai 2018, Senatul adopta o propunere legislativa…

- In promo-ul lansat miercuri de Comisie pentru a prezenta reuniunea saptamanala a colegiului prezidat de Juncker, Timmermans - fara sa observe microfonul si camera de vederi - vorbind cu colegul sau lituanian Vytenis Andriukaitis, afirma: "Nu voi face o campanie foarte dura". Cine stie daca spunea adevarul,…

- Magistratul de caz a dispus eliberarea celor șase barbați reținuți, in noaptea de sambata spre duminica, dupa bataia cu topoare care a avut loc intr-un club și apoi pe o strada din Targu-Jiu. Dosarul se afla la Parchetul de pe langa Judecatoria Targu-Jiu. Suspecții se afla sub control judiciar.…

- Florian Ionescu, șoferul judecatoarei Gabriela Birsan, anchetata mai mulți ani și achitata definitiv, a povestit, pentru Antena 3, modul in care a acționat DNA in dosarul in care judecatoarea a fost acuzata de fapte de corupție. "Ma aflam acolo cand a avut loc percheziția. Eu eram la serviciu…

- Biroul de informare si relatii publice este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: La 13.08.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism- Serviciul Teritorial Ploiesti au efectuat doua perchezitii domiciliare la locuintele a…