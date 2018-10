Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de persoane protesteaza duminica seara in fata cladirii guvernului, scandand Justitie, nu coruptie, Demisia si PSD ciuma rosie, relateaza Agerpres. Protestatarii sunt impotriva OUG pe legile justitiei care, spun ei, este mult mai grava decat Ordonanta 13.Cei prezenti in Piata Victoriei arboreaza…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat marți (11 septembrie) decizia Statelor Unite de a inchide Biroul Reprezentanților Palestinieni la Washington, ultima dintr-o serie de masuri luate de Donald Trump impotriva palestinienilor. In aceeași zi, palestinienii au anunțat ca și-au intetit eforturile…

- Peste 250 de sindicalisti si reprezentanti ai comerciantilor de la metrou au solicitat, marti, in cadrul unui protest, demisia ministrului Transporturilor, Lucian Sova, precum si a directorului general al Metrorex, Dumitru Sodolescu, amenintand, in acelasi timp, cu declansarea grevei generale daca problemele…

- Deputatul PMP Doru Coliu a declarat marti ca va depune plangere pe Parchetul Militar pentru ca a fost agresat de jandarmi pe 10 august in Piata Victoriei in timp ce participa la protest si a cerut demisia purtatorului de cuvant al Jandarmeriei. "Azi (marti - n.r.) o sa merg la Parchetul…

- Japonia a protestat in fața Rusiei din cauza desfașurarii avioanelor de lupta rusești Su-35S in sudul Kurilelor, a declarat astazi Yosihide Suga, secretarul executivului nipon. „Prin Ambasada de la Moscova am transmis un protest Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse“ – a comentat Suga informatia…

- Pe agenda discutiilor se afla o serie de dosare importante, de la taxele vamale comerciale (in special cele pe alimente, excluse deja in timpul recentei vizite a presedintelui Comisiei UE, Jean-Claude Juncker) la sanctiunile impuse Rusiei, pana la chestiunea cea mai fierbinte: Libia, potrivit La Repubblica…

- A fost lovita in plina fata in timp ce se intorcea acasa la Moncalieri, fiind luata in vizor de un grup de tineri, foarte probabil pentru culoarea pielii sale. Acesta este ultimul din numeroasele cazuri grave care au avut loc in ultimele saptamani, iar de data aceasta victima este o campioana italiana…