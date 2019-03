Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, s-a stins din viața chitaristul Jerry Schwartz (FOTO stanga), cel mai bun prieten al regretatului Valeriu Sterian, alaturi de care a scris zeci de melodii și a cantat in sute de spectacole, in anii comunismului și dupa. Dupa ce a plecat din Compania de Sunet - formația lui Vali Sterian,…

- Breasla, care se autointituleaza "Imperiul celor mai puternice vrajitoare", a ținut marți aceasta ceremonie speciala, intr-o vila din Moscova, dupa ce au ajuns la concluzia ca Vladimir Putin ar avea nevoie de "sprijin suplimentar impotriva forțelor raului". Imbracate in mantale negre și citind carți…

- Maduro a raspuns astfel unei intrebari referitoare la garantiile pe care le-ar putea oferi privind plata datoriilor Venezuelei catre Rusia si China. Marti, Serghei Storceak, adjunct al ministrului de finante al Rusiei, apreciase ca Venezuela va avea probleme cu plata datoriei externe, dupa…

- Moscova a investit ani in șir efort și miliarde de dolari pentru a transforma Venezuela intr-unul dintre cei mai apropiați aliați din emisfera vestica. De aceea, Moscova a fost putrenic zdruncinata joi de perspectiva ca toate investițiile sale sa dispara asemenea unei ploi de vara. „Chiar și dupa standardele…

- Rihanna și-a dat tatal în judecata și îl acuza ca se folosește de numele ei pentru a-și ajuta propria afacere, potrivit BBC.Rihanna afirma ca tatal ei, Ronald Fenty, și partenerul acestuia de afaceri au sugerat ca ea ar avea o legatura cu compania lor, Fenty Entertainment. Artista are…

- Herbert Striebich este un antreprenor german care conduce o companie de transport marfuri in Rastatt, un oras din sud-vestul Germaniei. Striebich este doar unul dintre antreprenorii nemti care se confrunta cu o problema din ce in ce mai prezenta: prea multa munca si prea putini muncitori, potrivit Financial…

- Presedintele rus Vladimir Putin a jucat, la sfarsitul saptamanii trecute, un meci de hochei pe gheata, alaturi de politicieni și vedete din sport. Meciul de hochei are loc in fiecare an cu o saptamana inainte de Craciun, sarbatorit de Rusia pe 7 ianuarie. Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, Viacheslav…

- In pofida declaratiilor oficiale ale autoritatilor ruse ca nu vor inceta cooperarea economica cu Iranul din cauza impunerii de sancțiuni americane, cel mai mare operator de stat pe piata petrolului din Rusia, compania Rosneft, iși va sista toate negocierile vizand aceasta țara, scrie „Vedomosti” cu…